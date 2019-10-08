Житель Челябинска объявил о пропаже поросенка Бисмарка и предлагает за него награду

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-08T17:22:15+03:00

Разбираемся, был ли хряк на самом деле

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Объявление о пропаже поросенка появилось в группе «Подслушано в Челябинске». Мужчина рассказал, что потерял поросенка на китайском рынке.

— Декоративный кабан, отзывается на кличку «Бисмарк». Я его выгуливал, позже отвлекся на спортивные штаны и увидел, что поводок сорван, а Бисмарк убежал, — написал Игорь Дубовик.

Горожане повеселились в комментариях от души.

— Нашедшего просьба позвать на шашлыки, — пишет Константин Цеханов.

В ответ пользователи начали спорить о вкусах шашлыка из свинины. Кто-то даже предположил, что хозяина специально отвлекли «роскошными штанами», чтобы украсть поросенка.

На снимках разные животные. Фото: ПОДСЛУШАНО B ЧЕЛЯБИНСКЕ/vk.com

Другие призывали к серьезности, говоря, что у человека горе.

— Я когда в деревне жила, поросенок вот так убежит, потом ищи его. Этот ладно хоть на имя откликается, — пишет Ирина Шабалина.

Кто-то уверяет, что видел, как кабанчика тащили сотрудники одной из столовых.

В качестве вознаграждения он обещал три мешка… нет, не долларов, а всего лишь пшена. Непонятно, кого заинтересует такая награда. Интересно и то, что к посту прикреплены фотографии разных поросят. Мы проверил их через Google. Оказалось, что они взяты из разных источников.

То ли хозяин так и не запечатлел своего любимца, то ли не было никакого поросенка. Сам Игорь Дубовик на телефонные звонки и сообщения не отвечает.

Вот такого «поросятко» мы нашли в украинских СМИ. Фото: volyn.com.ua

Кстати, в прошлом году мы писали про мини-пигов, которые живут в Челябинске. Нам удалось найти только двух домашних поросят, и их хозяева заверили, что больше не знают, кто бы еще держал «пятачков».

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ИСТОЧНИК KP.RU