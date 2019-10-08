2019-10-08T17:22:15+03:00
Общество

Житель Челябинска объявил о пропаже поросенка Бисмарка и предлагает за него награду

Разбираемся, был ли хряк на самом деле
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Фото: ПОДСЛУШАНО B ЧЕЛЯБИНСКЕ/vk.comФото: ПОДСЛУШАНО B ЧЕЛЯБИНСКЕ/vk.com
Изменить размер текста:

Объявление о пропаже поросенка появилось в группе «Подслушано в Челябинске». Мужчина рассказал, что потерял поросенка на китайском рынке.

— Декоративный кабан, отзывается на кличку «Бисмарк». Я его выгуливал, позже отвлекся на спортивные штаны и увидел, что поводок сорван, а Бисмарк убежал, — написал Игорь Дубовик.

Горожане повеселились в комментариях от души.

— Нашедшего просьба позвать на шашлыки, — пишет Константин Цеханов.

В ответ пользователи начали спорить о вкусах шашлыка из свинины. Кто-то даже предположил, что хозяина специально отвлекли «роскошными штанами», чтобы украсть поросенка.

На снимках разные животные. Фото: ПОДСЛУШАНО B ЧЕЛЯБИНСКЕ/vk.com

На снимках разные животные. Фото: ПОДСЛУШАНО B ЧЕЛЯБИНСКЕ/vk.com

Другие призывали к серьезности, говоря, что у человека горе.

— Я когда в деревне жила, поросенок вот так убежит, потом ищи его. Этот ладно хоть на имя откликается, — пишет Ирина Шабалина.

Кто-то уверяет, что видел, как кабанчика тащили сотрудники одной из столовых.

В качестве вознаграждения он обещал три мешка… нет, не долларов, а всего лишь пшена. Непонятно, кого заинтересует такая награда. Интересно и то, что к посту прикреплены фотографии разных поросят. Мы проверил их через Google. Оказалось, что они взяты из разных источников.

То ли хозяин так и не запечатлел своего любимца, то ли не было никакого поросенка. Сам Игорь Дубовик на телефонные звонки и сообщения не отвечает.

Вот такого «поросятко» мы нашли в украинских СМИ. Фото: volyn.com.ua

Вот такого «поросятко» мы нашли в украинских СМИ. Фото: volyn.com.ua

Кстати, в прошлом году мы писали про мини-пигов, которые живут в Челябинске. Нам удалось найти только двух домашних поросят, и их хозяева заверили, что больше не знают, кто бы еще держал «пятачков».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хрюкающий символ: где в Челябинске купить мини-пига, а также истории самых известных челябинских пятачков

«Комсомолка» собрала информацию о символе 2019 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщины, победившие рак, станут героями фотовыставки в Челябинске
В Челябинске построят новое здание для публичной библиотеки
Дело экс-главы Миасса Геннадия Васькова, купившего втридорога детсад, передали в суд
Жители Челябинска накопили более 600 млн долгов за отопление
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Возле аэропорта в Челябинске увеличат парковку
Первые претенденты на кресло мэра Челябинска подали документы
ВТБ Лизинг предлагает клиентам IT-решение для управления автопарком
Катались с друзьями и разбились: в Нязепетровске сирота стал жертвой резонансного ДТП
Оперный театр Челябинска попробует второй раз не провалить открытие сезона
Над Тургояком запретят запускать салюты
Кино будет! В Челябинске открылся новый современный зал на 600 мест
Затянувшееся строительство стадиона Ишмуратовой в Златоусте обернулось уголовным делом
Задержавшие сдачу биатлонного комплекса в Златоусте чиновники пойдут под суд
Алексей Текслер включается в спасение реликтовых озер области
«Не продавай. Помоги купить» — форум в Челябинске соберет сотни компаний города
На пятый день смога промышленников из Челябинска вызвали на ковер к министру
Пещеру Али-Бабы отыскали под Челябинском
В Челябинске жильцы элитного дома с бассейном жалуются на отсутствие горячей воды и тепла
Эксперты заявили, что мусорная реформа в Челябинской области опирается на устаревшие данные