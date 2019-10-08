2019-10-08T19:14:39+03:00
Общество

Челябинские военные в два раза увеличили мощь благодаря новым «сушкам»

Говорят, они стали еще тише
Ирина Фадюшина
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Челябинск получил 24 новы- Су-34. Фото: Минобороны России/vk.comЧелябинск получил 24 новы- Су-34. Фото: Минобороны России/vk.com
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После перевооружения на самолеты нового поколения боевой потенциал авиабазы Шагол вырос в 1,8 раза, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

— В полк поступили современные авиационные комплексы Су-34, что ощутимо увеличило возможности по поражению не только наземных, но и воздушных целей, — рассказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

В общей сложности авиаполк получил по гособоронзаказу 24 Су-34. Эти самолеты предназначены для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника в любое время суток и любой погоде.

В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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