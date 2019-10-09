Исчезновение деревьев с Кировки обернулось уголовным делом
В начале сентября активисты движения «Гражданский патруль» обратили внимание, что с Кировки пропали несколько деревьев. Из земли торчали пни, либо на их месте оперативно разбили цветник. Общественники написали обращения во всевозможные инстанции.
— Нам ответили из управления экологии администрации Челябинска. Выявлено совершение деяния, предусмотренное статьей 260 уголовного кодекса (незаконная рубка — прим.ред.). Материалы переданы в прокуратуру, — рассказали КП-Челябинск активисты.
Отметим, что по статье грозит крупный штраф и даже до двух лет колонии. Однако как такового уголовного дела еще нет. Решение о его возбуждении предстоит принять силовым структурам. Ранее в городской администрации отвечали, что спилили деревья из-за угрозы падения.
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ИСТОЧНИК KP.RU