Исчезновение деревьев с Кировки обернулось уголовным делом

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-09T09:42:40+03:00

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В начале сентября активисты движения «Гражданский патруль» обратили внимание, что с Кировки пропали несколько деревьев. Из земли торчали пни, либо на их месте оперативно разбили цветник. Общественники написали обращения во всевозможные инстанции.

— Нам ответили из управления экологии администрации Челябинска. Выявлено совершение деяния, предусмотренное статьей 260 уголовного кодекса (незаконная рубка — прим.ред.). Материалы переданы в прокуратуру, — рассказали КП-Челябинск активисты.

Отметим, что по статье грозит крупный штраф и даже до двух лет колонии. Однако как такового уголовного дела еще нет. Решение о его возбуждении предстоит принять силовым структурам. Ранее в городской администрации отвечали, что спилили деревья из-за угрозы падения.

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ИСТОЧНИК KP.RU