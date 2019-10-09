Детская поликлиника Челябинска закупила электросамокаты

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-09T12:24:22+03:00

На них по вызовам будут ездить врачи

Изменить размер текста: A A

Новаторский подход в работе педиатров проявили в детской поликлинике № 8 Челябинска. Больница закупила электросамокаты для сотрудников. По задумке, ими будут пользоваться врачи, отправляясь на вызов к маленьким пациентам.

— Педиатр на электротранспорте. В нашу поликлинику поступила новая партия элетросамокатов для участковых педиатров. На вызов с ветерком! — написал в своем инстаграме главврач поликлиники Антон Рыжий.

Кстати, в Челябинске уже есть педиатр на велосипеде. КП-Челябинск устраивала тест-драйв электросамоката в условиях нашего города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU