Детская поликлиника Челябинска закупила электросамокаты
Новаторский подход в работе педиатров проявили в детской поликлинике № 8 Челябинска. Больница закупила электросамокаты для сотрудников. По задумке, ими будут пользоваться врачи, отправляясь на вызов к маленьким пациентам.
— Педиатр на электротранспорте. В нашу поликлинику поступила новая партия элетросамокатов для участковых педиатров. На вызов с ветерком! — написал в своем инстаграме главврач поликлиники Антон Рыжий.
Кстати, в Челябинске уже есть педиатр на велосипеде. КП-Челябинск устраивала тест-драйв электросамоката в условиях нашего города.
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ИСТОЧНИК KP.RU