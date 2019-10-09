Главврач поликлиники из Челябинска объяснил, зачем врачам самокаты

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-09T14:47:59+03:00

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В детской поликлинике № 8 Челябинска пополнение. После того, как в штат медицинского учреждения пришли новые молодые доктора, руководство решило обновить «автопарк». Медикам купили четыре велосипеда и четыре электросамоката.

— Это необходимо, чтобы сократить время обхода участка. За один день педиатр может навестить 20-30 пациентов. Между домами идти пешком 10-15 минут. Если ездить на велосипеде или на самокате, обход заканчивается в два раза быстрее. А значит, доктор может гораздо раньше вернуться домой, к семье, — рассказал КП-Челябинск кандидат медицинских наук, главный врач ДГКП №8 Антон Рыжий.

По словам главврача, доктора сами просили предоставить им такой транспорт. Пока закуплена первая партия, транспорт тестируют. Если врачи останутся довольны, парк самокатов и велосипедов расширят.

Кстати, два года назад именно в поликлинике № 8 появился первый врач на велосипеде.

И еще: велосипеды и самокаты здесь покупают на деньги, которые поликлиника заработала на платных услугах. Бюджетные средства не привлекались.

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ИСТОЧНИК KP.RU