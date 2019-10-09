В Челябинской области объявили войну вирусу папилломы человека

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-09T16:29:19+03:00

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Первый заместитель губернатора Ирина Гехт познакомилась с работой регионального онкоцентра. Побывала Гехт в Центре лучевой диагностики и лечения опухолей молочной железы. Чем раньше рак молочной железы диагностирован, тем удачнее лечение. Пять врачей онкологов-маммологов в месяц, в среднем, принимают 2,5 тыс пациенток. В распоряжении медиков — весь арсенал оборудования для проведения дообследования пациенток с подозрением на РМЖ на самом высоком, мирового класса, уровне.

— В рамках нацпроекта «Здравоохранение» большая часть посвящена проекту «Онкология». Цифры в регионе, к сожалению, выше среднероссийских. Наша задача — снизить смертность от злокачественных новообразований, повысить выявляемость на ранних стадиях и оперативно назначить лечение. Смертность снижается, но не в тех масштабах, о которых хотелось бы говорить, — отмечает Гехт.

Рак молочной железы в структуре смертности занимает I место по России. II место — рак шейки матки. Как сообщила Ирина Гехт, губернатор выделил более 200 млн руб на профилактику вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек от 14 лет. В мировой практике вакцинация — 100%-ная профилактика рака шейки матки.

В декабре завершится масштабный ремонт оперблока и реанимации. Всего на «перезагрузку» из областного бюджета было выделено порядка 151, 5 млн руб. У онкоцентра появится семь операционных и четыре палаты реанимации, в том числе бокс на 12 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU