Челябинцы на матче с московским «Динамо» отправили из ледовой арены более 300 писем и открыток
Чернильницы, перья для письма, кляксы и веселый почтальон Печкин. Один из уголков в холле арены «Трактор» в день матча с московским «Динамо» превратился в небольшое почтовое отделение. Дети и взрослые старательно подписывали фирменные открытки «Трактора», писали письма, упаковывая их в обычные конверты.
Тут же сотрудники Почты России оформляли корреспонденцию, которая в этот же день разойдется по адресатам. А часть посланий была адресована хоккеистам клуба.
«Я люблю «Трактор», это самая лучшая команда в мире», — написала одна из девочек. Все письма игрокам и тренерам пообещали передать в раздевалку перед матчем «Трактора» с «Адмиралом» (12 октября, начало матча в 17.00).
Такая акция клуба была посвящена Всемирному Дню почты, который отмечался 9 октября.
В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что в этот день болельщики подписали и отправили более 300 писем и открыток со специальным праздничным штемпелем, часть из которых была написана настоящими перьевыми ручками и потому «украшена» симпатичными кляксами.
300 писем и открыток отправили болельщики во Всемирный день почты
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ИСТОЧНИК KP.RU