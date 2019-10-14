Бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова выпустили из колонии
Экс-заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков в скором времени выйдет из колонии. Копейский городской суд заменил оставшийся срок, 2,5 года, принудительными работами. Решение было принято сегодня, 14 октября.
— Суд удовлетворил ходатайство адвоката Николая Сандакова о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Прокурор не возражал против замены наказания, — рассказали в суде.
Суд учел, что Сандаков отсидел половину назначенного срока, не имел взысканий, не нарушал режим, погасил половину штрафа — 3,5 млн из 7. А также то, что у него на иждивении трое детей и пожилые родители.
Напомним, год назад суд приговорил экс-чиновника к 5,5 годам в колонии строго режима. По версии следствия, Николай Сандаков причастен к мошенничеству, получении взятки и неправомерному доступу к чужой электронной почте.
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ИСТОЧНИК KP.RU