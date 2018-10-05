Бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии

Николай Сандаков обвинялся во взятках, мошенничестве и взломе чужой компьютерной почты. 5 октября Советский райсуд Челябинска огласил приговор: пять лет и шесть месяцев в колонии строго режима. Хотя из этого срока вычтут почти два года, что экс-политик провел в изоляторе и под домашним арестом. Политологи предвещают скорый выход Сандакова по УДО.

Прокуратура просила 10 лет колонии и штраф — 14 млн рублей. Сандаков вину в коррупции и мошенничестве отрицал. Но во взломе «электронки» челябинских политологов признался и принес извинения пострадавшим.

Следователи считают, что Сандаков получил 1,5 млн рублей от сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, обещая тому помочь стать мэром Магнитогорска. Вторая претензия силовиков связана с охраной дома экс-замгубернатора. Якобы с подачи политика тендер на охрану первых лиц региона выиграла нужная компания.

Газета «Комсомольская правда» — Челябинск» собрала пять фактов о Николае Сандакове, которые помогут лучше узнать о нем.

2015 год, Ленинский районный суд Екатеринбурга, куда Сандакова привезли после задержания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗНАКОМСТВО НА РЫБАЛКЕ С ЮРЕВИЧЕМ

Сандакову 40 лет. Родом он из города Камызяк Астраханской области. Желтая политическая пресса, враждебная к Сандакову, злобно окрестила его «Колей Астраханским» — по аналогии с криминальными авторитетами, прозвище которых часто основано на топониме.

По образованию Сандаков юрист, но карьеру сделал как политтехнолог и госслужащий. У себя на родине снискал славу «серого кардинала»: вел популярный блог на ЖЖ на тему местной политики.

В Челябинскую область Николай приехал в 2010 году по приглашению Юревича. По слухам, познакомился с ним в Астрахани на рыбалке в общей компании. Возможно, что знакомство это было спланированным: оказался в нужном месте в нужное время.

Помогал избираться в заксобрание Константину Цыбко, который позже стал сенатором от Челябинской области, а затем получил судимость за взятки. Затем Сандаков был назначен вице-губернатором при Михаиле Юревиче. Курировал внутреннюю политику. Сохранил свой пост при Борисе Дубровском.

Его задержали в аэропорту по дороге в командировку в Москву. Поскольку арест вице-губернатора — дело серьезное, изначально его увезли в Екатеринбург под конвоем ФСБ. Политологи считают, что арест был устрашающей акцией силовиков для уральской элиты.

РЕФОРМА ДЛЯ «НУЖНЫХ» ЛЮДЕЙ

Одно из самых спорных политический достижений Сандакова — создание райсоветов депутатов. С подачи политика Челябинск стал пилотным регионом страны, где опробовали муниципальную реформу.

Суть: горожане перестали выбирать депутатов в гордуму, а голосовали за депутатов в районные думы. После районные избранники делегировали из своего числа депутата в гордуму.

По задумке, депутаты должны были стать ближе к народу. В каждом районе совет из 25 избранников решает проблемы на местах.

Но на деле никакого веса их мнение не имеет. Это больше похоже на шанс для нужных людей попасть в гордуму. Баллотируется некто, и вместе с ним баллотируется несколько человек из его команды. Чем больше своих людей пройдет в райсовет, тем больше вероятность, что они протолкнут в гордуму своего кандидата.

Несколько избранников с последних выборов уже сдали мандат под разными предлогами. Скорее всего, поняли бесперспективность такой работы.

ПОДНЯЛ БАСКЕТБОЛ

Инициатором возрождения профессионального баскетбольного клуба в Челябинске был Николай Дмитриевич. На базе дворца пионеров собрали сборную Челябинска БК «Динамо». Появился любительский клуб, который состоял из челябинских випов.

На игры «Динамо» активно зазывали народ. Появилась своя тусовка. Точнее две: одна политическая, вторая — молодежная. Сандаков стал президентом клуба.

Николай Сандаков на баскетбольном матче. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пиарщики корпели днем и ночью. Превратили старую обсерваторию ДПиШ им. Крупской в гигантский баскетбольный мяч, пригласили в команду лучшего баскетболиста планеты ЛеБрона Джеймса, нарядили полицейскую овчарку в баскетбольную футболку и сделали ее своим талисманом.

Два года просуществовало возрожденное «Динамо». Пиар-ходы подействовали, и на матчи стали ходить в три раза больше людей, чем вмещал зал. Но тут Сандакова арестовали, инвестора команда не нашла, пришлось свернуться.

СТАЛ БОРЦОМ ЗА ЭКОЛОГИЮ

Зимой этого года Николай Сандаков решил вновь почувствовать себя у руля большого судна. Так в городе появилась организация «Челябинск, дыши!». Казалось бы, благодатная для поднятия народных масс экологическая повестка должна принести политические баллы. На первый митинг движения ожидали 10 тысяч человек, расклеили по подъездам глянцевые листовки. Но, по данным полиции, на акцию пришли 500 человек. Однако Сандаков заявил, что было 2500 участников.

nikolaysandakov Николай Сандаков ведет аккаунт в Инстаграм. На фото с женой во время празднования годовщины свадьбы.

ЗАСТУПНИЧЕСТВО ОПЕРНОЙ ДИВЫ

Мария Максакова — вдова беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве, высказывала поддержку Сандакову. С оперной певицей семья политика знакома по Астрахани, откуда дива избиралась в Госдуму. Говорят, во время своего задержания Сандаков летел не только в командировку в Москву, но и на свадьбу Максаковой и Вороненкова.

Максакова писала Фемиде ходатайство с просьбой не отправлять в изолятор хорошего человека:

— Все, кто следит за его делом, — оно открыто и публично — тоже знают, что он невиновен, видят, что есть алиби и масса документальных и объективных доказательств. Мне еще в 2015 году высокие чины с Лубянки говорили, что парень невиновен, что стал заложником конфликта интересов, — писала певица в Facebook незадолго до приговора.

Сандаков не первый из команды Михаила Юревича, кто пошел под суд.

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