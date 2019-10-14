Министром здравоохранения Челябинской области стал Юрий Семенов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-14T14:33:58+03:00

В недавнем прошлом главврач регионального перинатального центра теперь отвечает за всю медицину Южного Урала

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Губернатор Алексей Текслер в понедельник, 14 октября, подписал постановление о назначении Юрия Семенова на должность министра здравоохранения.

Юрий Семенов — опытный врач и управленец, в системе здравоохранения он работает более 20 лет. Начинал санитаром в Тимирязевской участковой больнице. Закончил Челябинский медицинский институт и прошел подготовку в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии ЧГМИ. 14 лет Юрий Семенов работал врачом-акушером-гинекологом, а затем заместителем главного врача Челябинской горбольницы № 10. Восемь лет назад был назначен главврачом областного перинатального центра. Благодаря чуткой квалифицированной помощи Семенова на свет появились сотни малышей.

В 2012 году Семенов организовал уникальное подразделение перинатального центра — «Клинику одного дня». В нем применялись новейшие методы диагностики, впервые была внедрена «выездная» работа акушеров-гинекологов. Опытные врачи выезжают в отдаленные города и районы региона, чтобы оказать качественную медицинскую помощь женщинам.

После грандиозного переезда областного перинатального центра в новое здание Семенов отладил его работу и руководил большим коллективом.

Юрий Семенов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология», он — кандидат медицинских наук.

ИСТОЧНИК KP.RU