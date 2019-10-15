2019-10-15T10:44:57+03:00
Происшествия

В Челябинске скончался один из мужчин, раненых в перестрелке

Ирина Фадюшина
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Мужчину и его приятелей доставили в больницу с места ЧПМужчину и его приятелей доставили в больницу с места ЧПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Челябинске один из участников пьяной разборки на Свердловском проспекте, произошедшей в ночь на понедельник, 14 октября, умер больнице. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— Состояние еще двух потерпевших врачи оценивают, как стабильное, — уточнил официальный представитель следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, полиция задержала 50-летнего подозреваемого, который мог открыть огонь. Мужчину взяли под стражу.

С места ЧП на «скорой» увезли трех пострадавших 26, 35 и 37 лет. Все трое были пьяны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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