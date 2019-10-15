2019-10-15T15:09:37+03:00
Общество

«Усыпите, лечить дорого»: ветврач из Челябинска пристраивает питомцев, которых хозяева привели на усыпление

Он ведет дневник в Инстаграм
Валентина ВАГАНОВА
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Баграт Агажанов. Фото героя публикацииБаграт Агажанов. Фото героя публикации
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Челябинский ветеринар Баграт Агажанов дает вторую жизнь животным-отказникам. В ветцентре, где он работает, горожане нередко оставляют больных питомцев — эвтаназия дешевле лечения.

— Кот Изи упал с девятого этажа. Получил переломы таза, большой берцовой кости, операция должна была обойтись хозяевам в 15 тысяч. Для них это было дорого и они решили... усыпить кота. Я взял деньги за эвтаназию, но сохранил жизнь Изи. С коллегой прооперировали его бесплатно, а деньги потратили на расходные материалы. Потом пристроили Изи в семью. Недавно он был у нас на приеме, все у него в порядке — бодрый, здоровый и счастливый, — рассказывает ветеринар.

Ветеринар из Челябинска нашел семью для больного кота, от которого отказались хозяева.Видео:

Баграт ведет блог в Инстаграм, на него подписано 5,4 тыс. человек. Среди подписчиков, или с их помощью, доктор ищет хозяев для отказников. Ветеринар пристроил уже шесть четвероногих.

— Еще одного кота принесли на усыпление, потому что у ребенка появилась аллергия на шерсть. Я взял деньги за процедуру, а сам побежал в магазин за кормом. Кот, которому новые хозяева дали кличку Кокос, жил в клинике, пока мы искали ему семью. Сейчас у Кокоса все хорошо, новые хозяева его обожают.

В челябинской клинике спасли кота от усыпления.

Также домой отправился кот Беззубик — такое имя он получил потому что похож на дракона из популярного мультфильма. Хозяева бросили его, когда узнали диагноз — мочекаменная болезнь. Котику требовалась недешевая операция. Сейчас он тоже живет в новой семье.

В Челябинске ветеринары нашли семью для кота Беззубика, которого бросили хозяева.

У Баграта самого две кошки, одну из которых также оставили клиенты в клинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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