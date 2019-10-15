Дело о насилии сирот в интернате под Челябинском готовят к передаче в суд

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-15T18:09:43+03:00

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Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Сергею Кокорину — фигуранту уголовного дела о насилии над мальчиками-сиротами в Лазурненском коррекционном интернате. Он проведет под стражей еще как минимум до 1 декабря.

— Следователь указал, что продление меры пресечения необходимо для окончания ознакомления обвиняемого и его адвокатов с материалами уголовного дела и направления его в суд, — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Прохорова. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Сергея Кокорина отправили в СИЗО 25 сентября. Следователь указал, что обвиняемый нарушил условия домашнего ареста: он встречался со свидетелями, в том числе с несовершеннолетними и созванивался с потерпевшим, просил их изменить свои показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU