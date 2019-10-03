Здание интерната под Челябинском, где прогремел педофильский скандал, не могут продать

Полтора года назад челябинского предпринимателя обвинили в надругательстве над воспитанниками детдома для детей с отклонениями. На сексуальные домогательства пожаловались приемные родители сирот. В интернат нагрянула проверка.

Комиссии разных ведомств нашли десятки нарушений: от несоблюдения внутренней дисциплины до проблем с забором. Скандальное учреждение решили закрыть. Для этого пришлось выдумать официальную причину — перебои с водой, которых, как утверждают местные, здесь никогда не было.

Жители поселка, а именно они составляли основу большого коллектива, уверены: скандал раздули для того, чтобы отжать здание и построить на его месте отель. Детей развезли по другим учреждениям, а детдом на живописных берегах озера Сугояк законсервировали.

КП-Челябинск удалось узнать, что администрация Красноармейского района испытывает проблемы с продажей оскандалившегося учреждения. Но дело не в шлейфе, который закрепился за местом...

ЗЕМЛЯ ЦЕНОЮ В МИЛЛИОН

— На территории интерната несколько зданий. Мы хотели продать их целиком, но нам запретили это делать. Не знаю в чем причина такого решения. В итоге решено выставлять на аукцион каждое из строений отдельно. Но для этого нужно провести межевание участков и сделать проезды к каждому зданию. Это все время, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников местной администрации.

К годовщине скандала сотрудники редакции ездили в поселок, где находится интернат. Здание стояло занесенное снегом. По территории бегали несколько собак и бродил охранник. Бывшие сотрудники рассказали, что все ценное имущество оттуда увезли — распределили по районным школам и другим соцучреждениям. Однако из-за холодов пострадала отопительная система.

Фото сделано спустя год после закрытия. Снег у ворот не чищен, территория неубрана.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Здание продолжает тихо разрушаться. Хотели сделать базу для тренировок по смешанным единоборствам. Гоняли машины с блатными номерами «ООО», но проект затух из-за нехватки средств у инвесторов. Пока ищут покупателей, здание развалится. А ведь в интернате трудилось сто местных жителей, которые остались без работы. Оттуда вышло несколько поколений детей, которые собираются на годовщину выпуска и благодарят сотрудников за то, что сделали из них людей, — рассказал «Комсомолке» сотрудник администрации.

КП-Челябинск удалось найти официальный реестр недвижимости, которая стоит на балансе Красноармейского района. Там указаны несколько строений интерната и сделана пометка, что они не используются. Главный корпус оценен всего в чуть более 500 тыс. рублей. В поселке дом стоит дороже. Впрочем, на торгах его цена может существенно вырасти.

Красным отмечена стоимость, в которую оценивается имущество бывшего интерната.

Для сравнения, голый участок в 12 соток под строительство в этом месте стоит от 350 тысяч до одного миллион рублей. Интернат расположен в курортной зоне, до пляжа всего две минуты от главного корпуса.

«НАСИЛЬНИКА» ОТПУСТИЛИ, А ПОТОМ СНОВА АРЕСТОВАЛИ

«Комсомолка» посвятила множество расследований скандалу в интернате под Челябинском. Все началось в январе 2018, когда несколько приемных семей пришли на прием к директору. Они взяли в общей сложности восьмерых мальчиков на воспитание. Пожив в семьях, дети якобы рассказали о регулярном насилии над ними.

После этого администрация детдома написала заявление в полицию. Через пару дней директор уволилась по собственному желанию. Главным подозреваемым оказался челябинец Сергей Кокорин. Его дети между собой называли «дядя Серега». По версии следствия, он, имея на руках все нужные бумаги, забирал детей на прогулки и там совершал насилие.

Главного обвиняемого в деле сначала отпустили под домашний арест, а затем отпустили.Фото: Андрей АБРАМОВ

Спустя год после ареста Кокорина, его отпустили под домашний арест. Тогда КП-Челябинск удалось отыскать его и взять интервью.

«Дядя Серега» уверяет что невиновен. Не отрицает, что ездил в интернат, но общался со старшими детьми по доброте душевной, как волонтер. Детей, которых взяли приемные семьи он не знает.

Через пару месяцев домашнего ареста Кокорину разрешили кратковременные прогулки. Но затем снова отправили в изолятор. Следствие посчитало, что обвиняемый пытался общаться со свидетелями по делу и мог оказывать на них давление.

Изначально в деле также фигурировали воспитатели интерната. Приемные семьи, со слов детей, уверяли, что четверо сотрудников также причастны к насилию. Однако после череды бесед со следователями и обысков, у силовиков не появилось оснований считать их замешанными.

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