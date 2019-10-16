После гибели малыша на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-16T11:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Трехлетний мальчик погиб во время пожара в общежитии Троицка 14 октября. В комнате коротнула проводка, загорелось кресло. Во сне ребенок наглотался едкого дыма и умер на руках медиков. Спасти его не смогли.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети. Предположительно малыш отравился продуктами горения. В комнате он находился один, — сообщает перс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Все случилось утром. Мама мальчика еще была на работе, она вышла в ночь. А отчим закрыл ребенка на ключ и вышел из комнаты — по одной версии, встречать супругу, по другой — выпить с друзьями.

Семья считалась неблагополучной: отец семейства выпивал, а женщина одна тянула мужа и ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU