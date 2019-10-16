СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-16T15:43:52+03:00

В Челябинской области может появиться российско-германское предприятие. Фото: pravmin74.ru

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алексей Текслер предлагает организовать на Южном Урале совместное предприятие с крупной немецкой машиностроительной компанией Liebherr. Компания производит краны, горнодобывающую технику и станки.

Встречу с представителями компании организовал Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга и правительство региона. Об этом сообщил минэкономразвития Челябинской области.

Вопрос создания совместного предприятия обсудили на переговорах с Генконсулом ФРГ в Екатеринбурге Матиасом Крузе. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что региональные власти готовы поддержать создание производства Liebherr в Челябинской области.

— Челябинская область выражает серьезную заинтересованность в создании производства строительной техники, горнорудного и кранового оборудования Liebherr. Регион обладает всеми компетенциями в этой отрасли, — отметил замгубернатора Егор Ковальчук.

Запуск нового предприятия стимулирует кооперационные связи внутри региона. Предприятия смогут нарастить объемы выпуска продукции, увеличат свои доходы, зарплаты работников и отчисления налогов в бюджет, что благотворно повлияет на развитие области.

За дальнейший обмен сторон информацией для развития сотрудничества отвечает министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU