В Челябинске чиновники расторгли контракт на озеленение на сотни миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-17T08:39:34+03:00

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Челябинцы знают, как неважно выглядит центр города из-за дефицита зелени. В пору «дорожной революции» на проспекте Ленина, например, проредили ряд прекрасных лип, закатав газоны в асфальт для парковок. Уцелевшие деревья выживают в крохотных лунках, не получая для корней должного объема влаги и воздуха. Вдобавок много лет назад их опутали иллюминацией, а светящиеся лампочки дают растениям ненужное в морозы тепло.

К тому же, каждую зиму стволы засыпают снегом с, реагентами, и весной просоленная талая вода уходит в почву.

Этим летом в городе власти объявили, что готовится большой контракт на озеленение на 200 миллионов рублей. Предполагалось, что будут заменены около 600 деревьев в центре с заменой их на молодые.

Однако, планы в жизнь не воплотились. Как пояснила временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова, контракт расторгли, хотя он уже прошел государственную экспертизу. Средства, как подчеркнула Наталья Котова, перейдут на 2020 год, на который уже запланировано 300 млн руб на озеленение. Итого — 500 млн руб.

— Ученые и общественность раскритиковали техническое задание контракта. Часть деревьев можно сохранить. Удалив, конечно, погибшие и высадив на их место молодые саженцы. Например, голубые ели за памятником Ленину на площади Революции. Будет разработано новое техническое задание. Хотим озеленить не только центральные, но и другие улицы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU