Убившие Ксению Каторгину отморозки из Челябинской области раскаялись в суде

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-17T11:45:34+03:00

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В четверг, 17 октября, в Екатеринбурге проходит суд, который должен избрать меру пресечения для убийц Ксении Каторгиной.

До начала процесса, пока судья по ходатайству прокурора не объявил его закрытым, журналисты пытались задать вопросы подозреваемым. Почти все они остались без ответов, но на один вопрос «вы раскаялись?» все трое ответили коротким «да».

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала показывать дорогую машину потенциальному покупателю и исчезла. Спустя несколько дней следствие вышло на след подозреваемых. К убийству девушки оказались причастны три жителя Челябинской области. Они признались, что изначально планировали убить хозяйку малину и продать ее Ауди. Убийцы сами показали оперативникам место, где сборсили тело девушки в технический колодец.

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ИСТОЧНИК KP.RU