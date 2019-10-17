Топ-модель из Челябинска рассказала, зачем ей в туфли налили клей
Юлия Харлапанова выросла и начинала карьеру в Челябинске. Долгое время работала в Америке, где была популярнее Ирины Шейк. Сейчас красавица живет в Москве с мужем и маленьким сыном. Скучая по работе в декретном отпуске, Юлия завела интернет-дневник, в котором сделала несколько шокирующих признаний. Например, что ей приходилось носить обувь на три размера меньше, бегать на шпильках и идти домой босиком.
А еще девушка рассказала, что в Нью-Йорке на показе Marc Jacobs ей и другим девушкам налили в туфли клей. Зачем? Подробности читай ЗДЕСЬ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU