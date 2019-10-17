2019-10-17T13:24:47+03:00
Общество

Топ-модель из Челябинска рассказала, зачем ей в туфли налили клей

И что самое страшное в модельном бизнесе
Ирина КАРЕЛИНА
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Юлия Харлапанова знает все о модельном бизнесе. Фото из личного архива девушки.Юлия Харлапанова знает все о модельном бизнесе. Фото из личного архива девушки.
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Юлия Харлапанова выросла и начинала карьеру в Челябинске. Долгое время работала в Америке, где была популярнее Ирины Шейк. Сейчас красавица живет в Москве с мужем и маленьким сыном. Скучая по работе в декретном отпуске, Юлия завела интернет-дневник, в котором сделала несколько шокирующих признаний. Например, что ей приходилось носить обувь на три размера меньше, бегать на шпильках и идти домой босиком.

А еще девушка рассказала, что в Нью-Йорке на показе Marc Jacobs ей и другим девушкам налили в туфли клей. Зачем? Подробности читай ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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