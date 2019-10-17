Появилось видео аварии с маршруткой в Магнитогорске
В соцсетях очевидцы выложили запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент опрокидывания маршрутки в Магнитогорске. На кадрах видно, как в микроавтобус врезается легковушка. От удара маршрутка падает набок.
Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 17 октября. По словам очевидцев, машина ехала под завязку. В салоне было много стоящих пассажиров. К счастью, никто серьезно не пострадал.
Это вторая авария с маршрутным такси, произошедшая сегодня в области. В центре Челябинска маршрутка №85 разнесла парковку. ПАЗ протаранил три припаркованных иномарки. Один автомобиль выехал на тротуар, чудом не задев пешеходов. По словам очевидцев, у маршрутки отказали тормоза.
Момент аварии с перевернувшейся маршруткой в Магнитогорске..Видео: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU