2019-10-17T15:30:18+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии с маршруткой в Магнитогорске

Автобус на полном ходу опрокидывается в время движения
Валентина ВАГАНОВА
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Люди выбирались через заднюю дверь. Фото: соцсетиЛюди выбирались через заднюю дверь. Фото: соцсети
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В соцсетях очевидцы выложили запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент опрокидывания маршрутки в Магнитогорске. На кадрах видно, как в микроавтобус врезается легковушка. От удара маршрутка падает набок.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 17 октября. По словам очевидцев, машина ехала под завязку. В салоне было много стоящих пассажиров. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Это вторая авария с маршрутным такси, произошедшая сегодня в области. В центре Челябинска маршрутка №85 разнесла парковку. ПАЗ протаранил три припаркованных иномарки. Один автомобиль выехал на тротуар, чудом не задев пешеходов. По словам очевидцев, у маршрутки отказали тормоза.

Момент аварии с перевернувшейся маршруткой в Магнитогорске..Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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