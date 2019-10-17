2019-10-17T22:14:43+03:00
Общество

Полиция Челябинска объяснила, почему не искала убийцу Ксении Каторгиной

И почему возбудила уголовное дело позже
Лидия ПЕСКОВА
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Погибшая Ксения. Фото: соцсети.Погибшая Ксения. Фото: соцсети.
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У убийц Ксении Каторгиной оказалось богатое криминальное прошлое. Один из них Марат Ахметвалиев в начале сентября украл арендованную машину в Челябинске. Если полиция вовремя начала бы поиски автоугонщика, то убийства могло и не быть. Так считают владельцы угнанной иномарки.

Они два раза обращались в полицию, но машину и Ахметвалиева в розыск не объявили.

Почему так случилось, объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— В первом заявлении, которое поступило в полицию в сентябре, не было фактов, свидетельствующих о совершении преступления. Изложенные сведения находились в области гражданско-правовых отношений, не относящихся к компетенции органов внутренних дел. Во втором заявлении, которое было подано в октябре, обратившиеся указали, что арендатор скрылся, не вернув принадлежащий им автомобиль. Тогда стражи порядка были ориентированы на поиск и установление местонахождения арендатора на территории региона, — комментируют обвинения в свой адрес в полиции..

Сейчас уголовное дело по статье «присвоение или растрата» возбуждено, ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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