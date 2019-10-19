Школьника из Челябинской области, спасшего тонущих детей, посмертно наградили медалью

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-19T16:51:41+03:00

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13-летний Дима Новоселов совершил поступок, который потряс всю область. Школьник из Копейска ценой своей жизни спас из затопленной шахты двух маленьких детей. За геройский поступок Диму посмертно наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Приказ о награждении подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Подвиг Димы навсегда останется в нашей памяти и станет достойным примером для подрастающего поколения. Этот поступок мальчика, который не бросил тонущих детей в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки, — отметил Александр Бастрыкин.

Награду передадут родителям героя. Напомним, трагедия произошла 24 мая. К карьеру на велосипедах приехала компания мальчишек. Кто-то подошел к краю. Сухой грунт осыпался, и дети упали в воду. Дима с друзьями был поблизости и бросился на помощь. На фасаде школы № 48, где учился Дима, установили мемориальную доску в его честь.

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ИСТОЧНИК KP.RU