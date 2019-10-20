В центре Челябинска автомобиль сбил девушку, выходившую из трамвая
ДТП произошло в субботу, 19 октября, на остановке «Евтеева» в сторону вокзала. На этом участке нет специального «островка» и пассажиры выходят прямо на проезжу часть. Как рассказали очевидцы, женщина, выходившая из вагона, не заметила автомобиль Lada Priora, который ехал на скорости около 90 км/час.
— Она отлетела метров на 20 точно, начали сбегаться люди, она молча лежала, видимо потеряв сознание или от шока. Спустя минуты 2-3 она начала громко орать, уже от боли, пыталась встать,- рассказал очевидец по имени Женя Вильданов. — Судя по звуку удара и отлетевшего тела, она явно переломала кучу костей. Лишь бы не скончалась от полученных травм. Я очень переживаю за эту девушку.
Водитель остался на месте ДТП. Очевидцы отмечают, что при такой погоде стоило ездить максимально аккуратно.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали дать комментарий по этому ДТП позднее.
Lada сбила девушку в Челябинске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Челябинске машина выехала на тротуар и снесла ограждение
Пострадавшие ищут свидетелей ДТП на улице Лизы Чайкиной (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем ДТП?
Присылайте фото и видео нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU