В центре Челябинска автомобиль сбил девушку, выходившую из трамвая

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-20T12:38:30+03:00

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ДТП произошло в субботу, 19 октября, на остановке «Евтеева» в сторону вокзала. На этом участке нет специального «островка» и пассажиры выходят прямо на проезжу часть. Как рассказали очевидцы, женщина, выходившая из вагона, не заметила автомобиль Lada Priora, который ехал на скорости около 90 км/час.

— Она отлетела метров на 20 точно, начали сбегаться люди, она молча лежала, видимо потеряв сознание или от шока. Спустя минуты 2-3 она начала громко орать, уже от боли, пыталась встать,- рассказал очевидец по имени Женя Вильданов. — Судя по звуку удара и отлетевшего тела, она явно переломала кучу костей. Лишь бы не скончалась от полученных травм. Я очень переживаю за эту девушку.

Водитель остался на месте ДТП. Очевидцы отмечают, что при такой погоде стоило ездить максимально аккуратно.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали дать комментарий по этому ДТП позднее.

Lada сбила девушку в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU