2019-10-20T15:51:03+03:00
Общество

«Лучше бы ноготь забыли»: жителей Челябинской области шокировали «волосатые» круассаны

Покупатели выложили фотографии выпечки с «начинкой»
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Потребитель Златоуст/vk.comПотребитель Златоуст/vk.com
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В одной из пекарен Златоуста продают круассаны с начинкой из… волос. Фотографиями выпечки с неприятным сюрпризом покупатели поделились в соцсетях.

— Купили к чаю круассаны, а там как будто в парикмахерской их пекли, — пишет автор фото, который предпочел остаться анонимным. — Такого я еще не видел. Лучше бы ноготь забыли.

Покупатели уже написали претензию в пекарню и надеются, что ее прочтут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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