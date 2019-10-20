«Лучше бы ноготь забыли»: жителей Челябинской области шокировали «волосатые» круассаны
В одной из пекарен Златоуста продают круассаны с начинкой из… волос. Фотографиями выпечки с неприятным сюрпризом покупатели поделились в соцсетях.
— Купили к чаю круассаны, а там как будто в парикмахерской их пекли, — пишет автор фото, который предпочел остаться анонимным. — Такого я еще не видел. Лучше бы ноготь забыли.
Покупатели уже написали претензию в пекарню и надеются, что ее прочтут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU