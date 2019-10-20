«Лучше бы ноготь забыли»: жителей Челябинской области шокировали «волосатые» круассаны

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-20T15:51:03+03:00

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В одной из пекарен Златоуста продают круассаны с начинкой из… волос. Фотографиями выпечки с неприятным сюрпризом покупатели поделились в соцсетях.

— Купили к чаю круассаны, а там как будто в парикмахерской их пекли, — пишет автор фото, который предпочел остаться анонимным. — Такого я еще не видел. Лучше бы ноготь забыли.

Покупатели уже написали претензию в пекарню и надеются, что ее прочтут.

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ИСТОЧНИК KP.RU