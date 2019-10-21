Стилист рассказала, почему уральским девушкам нельзя носить леггинсы

СЕГОДНЯ 04:25 2019-10-21T04:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой осенью фото нескольких жительниц Челябинской области попали в соцсети. Девушки выглядели так, что случайные свидетели не смогли удержаться, чтобы не сфотографировать их и не выложить на всеобщее обсуждение. А все из-за леггинсов.

Они были в моде в 90-х, и 10 лет назад, и вот уже несколько лет к ряду — тоже в тренде. Но носить лосины нужно уметь. К сожалению, далеко не все модницы Южного Урала таким умением обладают. Мы вместе со стилистом решили это исправить.

Классический пример: уральская красавица +size в короткой курточке и леопардовых лосинах. Так нельзя! Если только девушка не хочет визуально увеличить свою и без того самую крупную часть тела.

На девушке надеты лосины телесного цвета. Фото: Светлана Антипова, соцсети.

А еще на Урале большинство девушек не отличаются модельной длиной ног. Говорят, такие пропорции — наша генетическая особенность. А модные велосипедки визуально режут ногу, — как быть-то?

— Важно следить за их длиной, — советует стилист из Челябинска Ольга Раевская. — Она не должна делить ногу на две равные части. Соответственно, короткие модели сделают ноги визуально длинней. Накинув удлиненный жакет и добавив каблук или платформу, вы скорректируете нюансы фигуры.

Больше советов профессионала и фото — в материале «Лосины «Последний шанс»: показываем на примерах, как нельзя носить леггинсы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU