2019-10-21T04:25:52+03:00
Общество

Стилист рассказала, почему уральским девушкам нельзя носить леггинсы

Фото модниц в лосинах обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Никогда не надевайте лосины с короткой курткой! Фото: КП, соцсетиНикогда не надевайте лосины с короткой курткой! Фото: КП, соцсети
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Этой осенью фото нескольких жительниц Челябинской области попали в соцсети. Девушки выглядели так, что случайные свидетели не смогли удержаться, чтобы не сфотографировать их и не выложить на всеобщее обсуждение. А все из-за леггинсов.

Они были в моде в 90-х, и 10 лет назад, и вот уже несколько лет к ряду — тоже в тренде. Но носить лосины нужно уметь. К сожалению, далеко не все модницы Южного Урала таким умением обладают. Мы вместе со стилистом решили это исправить.

Классический пример: уральская красавица +size в короткой курточке и леопардовых лосинах. Так нельзя! Если только девушка не хочет визуально увеличить свою и без того самую крупную часть тела.

На девушке надеты лосины телесного цвета. Фото: Светлана Антипова, соцсети.

На девушке надеты лосины телесного цвета. Фото: Светлана Антипова, соцсети.

А еще на Урале большинство девушек не отличаются модельной длиной ног. Говорят, такие пропорции — наша генетическая особенность. А модные велосипедки визуально режут ногу, — как быть-то?

— Важно следить за их длиной, — советует стилист из Челябинска Ольга Раевская. — Она не должна делить ногу на две равные части. Соответственно, короткие модели сделают ноги визуально длинней. Накинув удлиненный жакет и добавив каблук или платформу, вы скорректируете нюансы фигуры.

Больше советов профессионала и фото — в материале «Лосины «Последний шанс»: показываем на примерах, как нельзя носить леггинсы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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