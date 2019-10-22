2019-10-22T14:51:45+03:00
Спорт

«Трактор» начал продажу билетов на очередную домашнюю серию матчей

Игра чемпионата КХЛ в Челябинске пройдут с 26 октября по 2 ноября
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
Изменить размер текста:

Накануне, 21 октября в Ярославле черно-белые одержали волевую победу над местным «Локомотивом» А завтра, 23 октября в Риге «Трактор» завершит гостевую серию, и уже 26-го на льду домашней арены сразится с хабаровским «Амуром» (17.00). После этого челябинских болельщиков ждут еще два поединка в родной арене: 30 октября «Трактор» сыграет минским «Динамо» (19.00), а 2 ноября — с екатеринбургским «Автомобилистом» (17.00).

Продажи билетов на очередную домашнюю серию стартуют сегодня 22 октября.

В пресс-службе ХК «Трактор» рассказали, что болельщики смогут не только поболеть за свою команду, но и увидеть шоу-программы, поучаствовать в различных конкурсах. Подробнее о цене билетов.

Где еще купить билеты на домашние матчи «Трактора»:

касса ЛА «Трактор»

касса ДС «Юность»

касса ДС «Трактор», (ул. Савина, 1)

Сайт городских зрелищных касс

На правах рекламы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники из Магнитогорска, уволившие педагога за откровенные фото, бегают от Гордона
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Воспитатель из Челябинска собрала коллекцию кукол Барби и диснеевских принцесс
«Лохматый чемпион»: домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты
Всем жителям Челябинской области должны повысить зарплату в 2020-м году
В Челябинске без отопления и горячей воды по-прежнему жители 220 домов
Скандал в школе Магнитогорска: чем закончился бойкот второклассников
В Челябинске соцзащиту заставили выдать пенсионеру корочки «Ветерана труда»
Виновника коммунальной аварии в Ленинском районе Челябинске назовет Следственный комитет
В Челябинской области автомобилистка выжила после лобового столкновения с фурой
Пять самых актуальных вопросов энергетикам
В центре Челябинска столкнулись три иномарки
Судебного пристава на пять лет посадили за взятки в Челябинской области
Житель Магнитогорска похитил автомобиль при помощи эвакуатора
В 6-й больнице Челябинска, из которой уволились травматологи, раскрыли реальную зарплату врачей
Челябинская область поддержит экспорт АПК региональными субсидиями
Строители конгресс-холла в Челябинске сбрасывали в Миасс дренажные воды
В Челябинске Алексей Текслер за рулем авто осмотрит дороги
В Челябинске выяснили, почему без тепла остались дома в Ленинском районе
Десять новых трамваев, купленных для Челябинска, оказались бэушными
Карты Альфа-банка с программами лояльности получили награду Frank RG
Три улицы в Челябинске остались без отопления
За убийцей Ксении Каторгиной нашли еще один криминальный эпизод в Челябинске
В Челябинске может появиться «музейная миля»