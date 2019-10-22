«Трактор» начал продажу билетов на очередную домашнюю серию матчей
Накануне, 21 октября в Ярославле черно-белые одержали волевую победу над местным «Локомотивом» А завтра, 23 октября в Риге «Трактор» завершит гостевую серию, и уже 26-го на льду домашней арены сразится с хабаровским «Амуром» (17.00). После этого челябинских болельщиков ждут еще два поединка в родной арене: 30 октября «Трактор» сыграет минским «Динамо» (19.00), а 2 ноября — с екатеринбургским «Автомобилистом» (17.00).
Продажи билетов на очередную домашнюю серию стартуют сегодня 22 октября.
В пресс-службе ХК «Трактор» рассказали, что болельщики смогут не только поболеть за свою команду, но и увидеть шоу-программы, поучаствовать в различных конкурсах. Подробнее о цене билетов.
Где еще купить билеты на домашние матчи «Трактора»:
касса ЛА «Трактор»
касса ДС «Юность»
касса ДС «Трактор», (ул. Савина, 1)
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