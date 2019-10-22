2019-10-22T20:55:39+03:00
Общество

У памятника Ленину в Челябинске вот-вот начнутся восстановительные работы

Строители займутся трибунами и лестницами из гранита
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Горожане переживают за главную площадь города. Фото: соцсети.Горожане переживают за главную площадь города. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Администрация Советского района нашла подрядчика, который отремонтирует гостевые трибуны и лестницы из гранита у памятника Ленина на площади Революции. Доброволец на эти работы нашелся только с четвертой попытки — ПСК «Регионпроект».

Компания, кстати, принадлежащая новому заму министра строительства Евгению Курилову, должна закончить работы до 10 декабря. Цена контракта порядка 20 млн рублей.

Также на площади будут еще раз ремонтировать памятник Ленину. При первом ремонте компания из Перми «Евразия-Сервис» запорола практически весь объем работ — на 90% работа была выполнена некачественно. Теперь «Евразия-Сервис» должна вернуться в Челябинске и все переделать, уже за собственный счет — по гарантии, которая действует в течение пяти лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Обещал доход 18% в месяц»: в Челябинске вынесли приговор создателю финансовой пирамиды «Рост»
В Челябинске шашлычной выписали штраф за вкусный дым
Оба ехали на зеленый: появились подробности ДТП с маршруткой в Челябинске
Уроженец Курганской области устроил кровавую резню в хостеле Новой Москвы
Семилетняя девочка из Челябинска ищет свою генетическую копию
ВТБ предоставит скидку по ипотеке клиентам Гильдии риелторов Курганской области
«Малой отчаянно пытается обратить на себя внимание»
Алексей Текслер встретился с молодыми лидерами Южного Урала
Полная пассажиров маршрутка столкнулась с фургоном в Челябинске
В Челябинске губернатор Алексей Текслер проинспектировал дороги
Чиновники из Магнитогорска, уволившие педагога за откровенные фото, бегают от Гордона
«Трактор» начал продажу билетов на очередную домашнюю серию матчей
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Воспитатель из Челябинска собрала коллекцию кукол Барби и диснеевских принцесс
«Лохматый чемпион»: домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты