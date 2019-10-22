У памятника Ленину в Челябинске вот-вот начнутся восстановительные работы

СЕГОДНЯ 20:55 2019-10-22T20:55:39+03:00

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Администрация Советского района нашла подрядчика, который отремонтирует гостевые трибуны и лестницы из гранита у памятника Ленина на площади Революции. Доброволец на эти работы нашелся только с четвертой попытки — ПСК «Регионпроект».

Компания, кстати, принадлежащая новому заму министра строительства Евгению Курилову, должна закончить работы до 10 декабря. Цена контракта порядка 20 млн рублей.

Также на площади будут еще раз ремонтировать памятник Ленину. При первом ремонте компания из Перми «Евразия-Сервис» запорола практически весь объем работ — на 90% работа была выполнена некачественно. Теперь «Евразия-Сервис» должна вернуться в Челябинске и все переделать, уже за собственный счет — по гарантии, которая действует в течение пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU