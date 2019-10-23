Жители Челябинска, пострадавшие из-за коммунальной аварии, получат выплаты по страховке

СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-23T06:44:51+03:00

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Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания пояснила, какие документы нужно предоставить, чтобы получить страховку после коммунальной аварии в Ленинском районе:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего (для физических лиц);

— документы на недвижимость (выписка из ЕГРН о праве собственности, свидетельство о праве собственности и др.);

— справку, подтверждающую факт повреждения имущества в результате аварии;

— опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;

— заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда и документы, подтверждающие ее оплату (если проводилась);

— другие документы, обосновывающие требования о возмещении причиненного вреда, в том числе сметы, счета, договоры об оказании услуг.

Пакет документов необходимо передать в страховую компанию «Ингосстрах» (Труда, 78, оф. 700). Связаться представителем страховой организации Юрием Геннадьевичем Сафоновым можно по телефону: 755-56-85. За разъяснениями также можно обратиться в АО «УСТЭК-Челябинск» 246-72-89.

— При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования просим сообщить в диспетчерскую службу по телефону 246-72-73. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует сообщать в управляющую компанию, — рассказали в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, магистральный трубопровод лопнул из-за незаконного перекрытия запорной арматуры. Без тепла и горячей воды остаются 154 многоквартирных и 152 частных дома. Следственный комитет организовал проверку. По состоянию на полночь без отопления остаются 21 частный и семь многоквартирных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU