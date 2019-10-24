Признавшийся в убийстве Ксении Каторгиной из Челябинска сидит в одной камере с педофилами
Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной южноуральцев перевели из карантина в обычные камеры СИЗО №1 Екатеринбурга.
— Марат сидит в педофилами в первом корпусе, а второй — в одиночке, сообщает со ссылкой на одного из арестанотов ura.ru.
По словам мужчины, другие арестанты не хотят завязывать дружбы с Ахметвалиевым, не отвечают ему взаимностью, когда тот подает руку.
Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина была убита в Екатеринбурге 10 октября. Девушка поехала показывать машину потенциальному покупателю и пропала. Вскоре машину нашли у перекупщиков в Челябинске, а в салоне авто — пятна крови. Подозреваемых в убийстве трое: Марат Ахметвалиев (он уже дал признательные показания), Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова из Челябинской области. Все они арестованы до 11 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU