Признавшийся в убийстве Ксении Каторгиной из Челябинска сидит в одной камере с педофилами

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-24T08:19:19+03:00

Ахметвалиев уже признался в убийстве на месте преступления. Фото: СУ СК России по Свердловской области.

Марат Ахметвалиев и его сообщники арестованы до 11 декабря

Изменить размер текста: A A

Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной южноуральцев перевели из карантина в обычные камеры СИЗО №1 Екатеринбурга.

— Марат сидит в педофилами в первом корпусе, а второй — в одиночке, сообщает со ссылкой на одного из арестанотов ura.ru.

По словам мужчины, другие арестанты не хотят завязывать дружбы с Ахметвалиевым, не отвечают ему взаимностью, когда тот подает руку.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина была убита в Екатеринбурге 10 октября. Девушка поехала показывать машину потенциальному покупателю и пропала. Вскоре машину нашли у перекупщиков в Челябинске, а в салоне авто — пятна крови. Подозреваемых в убийстве трое: Марат Ахметвалиев (он уже дал признательные показания), Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова из Челябинской области. Все они арестованы до 11 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU