Алексей Текслер в Карабаше увидел перемены к лучшему

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-24T12:10:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Исторически сложилось, что предприятие «Карабашмедь» — градообразующее для небольшого города в Челябинской области. Сегодня компания РМК вкладывается не только в модернизацию производства, но и в социальную сферу города.

— В Карабаше есть социально ориентированный партнер — это всегда хорошо и правильно, когда речь идет о промышленном предприятии. Важно, чтобы предприятие, которое работает на территории, вкладывалось в развитие социальной сферы. Те объекты, которые мы сегодня посмотрели, по-настоящему хорошие: и детский сад, и физкультурно-оздоровительный комплекс с прилегающей территорией. Это действительно хорошие примеры такого сотрудничества. Но нужно двигаться дальше. Еще раз повторюсь: без развития социальной сферы привлекательность территории будет снижаться, и это крайне важно. Коллеги здесь планируют вкладываться, привлекать дополнительные инвестиции, людей — все это нужно делать во взаимной увязке с решением социальных вопросов, — подчеркнул Алексей Текслер.

В этом году полностью реконструировано здание садика № 11. Заменены инженерные сети, усилена кровля, отремонтированы помещения. Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием и мебелью. Перепланирована территория у садика: есть площадки для прогулок и спортплощадка для праздников. Выделены места под сад и огород. Построены автомобильные проезды к детсаду.

Незапланированная остановка губернатора — у школы № 2. Глава региона осмотрел здание, пообщался с педагогами и детьми. О плохом состоянии школы часто говорили карабашцы. После осмотра губернатор подчеркнул, что школа требует капремонта, поручил муниципалитету готовить проект.

Появился в Карабаше универсальный спорткомплекс «Металлург». Осмотрел губернатор мемориал Славы, посвященный павшим в годы Великой Отечественной войны карабашцам, — его открыли 9 Мая 2019 г. При реконструкции сохранен полный исторический облик мемориального комплекса, подняты и укреплены стены монумента, заменена облицовка стен на гранит и гранитные плиты с именами погибших земляков, оборудована подсветка.

Строится в городе современный ТРК. Он откроется в 2020 году. Губернатору представили проект строительства современного ЖК в центре города и план благоустройства центральной городской площади с созданием Аллеи ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU