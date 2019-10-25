Бывший заместитель губернатора Николай Сандаков вышел из колонии досрочно
В пятницу, 25 октября, осужденный за коррупцию бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков вышел из колонии на 2,5 года раньше, чем истек назначенный ему срок. Однако теперь его ждут исправительные работы.
В середине октября Копейский городской суд рассмотрел ходатайство о замене колонии на принудительные работы. Суд разрешил заменить остаток срока на 22 месяца принудительных работ. Все это время Николай Сандаков должен работать на указанном предприятии и отчислять в доход государства 20% своей зарплаты.
Где именно будет отрабатывать своих грехи Сандаков, пока не известно. Его могут послать в Свердловскую, Оренбургскую области или в Татарстан, Башкортостан, а то и вовсе оставить на малой родине.
Напомним, в 2018-м году Николая Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн рублей за мошенничество и получение взятки.
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