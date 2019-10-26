2019-10-26T08:35:18+03:00
Общество

Челябинцы призывают сделать троллейбусы с самообслуживанием вместо кондуктора

Об этом они рассуждают в группе «Челябинский транспорт»
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Работа челябинского транспорта беспокоит горожанРабота челябинского транспорта беспокоит горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В социальных сетях жители Челябинска обсуждают вопросы улучшения работы городского транспорта. Из-за нехватки кондукторов, на маршруты выходят троллейбусы без обслуживающего персонала:

— Хочу внести предложение для троллейбусов, которые ездят без кондукторов. Поставьте на том месте ящик закрытый с дыркой для денег. Много честных пассажиров, которые хотят заплатить без сдачи. А то троллейбус ездит в убытке, скоро так вообще без троллейбусов останемся, — написали на страничке группы.

Некоторые пассажиры ищут кондуктора, и даже пытаются платить водителю.

— Там табличка «бесплатный проезд», о каком ящике может идти речь? — написала Али.

Челябинцы предложили разные решения проблемы:

— Валидаторы надо внедрять, как в Москве и цивилизованных городах мира, — написал Андрей.

А другие заметили:

— Какие совестливые.

— А еще лучше, в таком случае, самому водителю продавать билеты, я бы вот не отказалась, — сказала Наталья.

— Не хватает кондукторов, не раз такое было, по приказу выводили. Было время, водители работали с выходного кондукторами по водительской ставке. Вот ведь выход для всех, почему руководители этого не видят, — написал Сергей.

Видимо, время ожидания на остановках, а также недавние скандалы с оплатой проезда банковскими картами и хамством кондукторов, беспокоят многих горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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