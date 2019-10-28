В ЮУрГУ намерены перегнать Илона Маска

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-28T16:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ключевым обсуждением на заседании Совета стали вопросы повышения глобальной конкурентоспособности вузов страны в ближайшие пять лет и продление мер господдержки.

— Университет оказывает существенное влияние на развитие Челябинской области, является основным поставщиком инженерных, управленческих кадров в регионе и инициатором многих перспективных проектов. Вместе со Свердловской и Курганской областью мы вышли с инициативой создания совместного научно-образовательного центра. Мы развиваем как базовые научные направления, которыми всегда славился ЮУрГУ (ЧПИ), так и новые. Базовые — это ракетно-космическая техника. Я говорил о проекте полностью возвращаемого изделия, как SpaceX Илона Маска, только все ступени возвращаемые, даже спутник. Мы общались с Дмитрием Рогозиным на днях, я ему звонил. Мы будем работать с Роскосмосом, — подчеркнул Текслер.

Еще одно ключевое направление — экология. Губернатор поставил перед ЮУрГУ задачу по развитию систем мониторинга и прогнозирования, чтобы минимизировать выбросы промпредприятий и снижать их при определенных обстоятельствах.

Еще одно перспективное направление, которое развивает ЮУрГУ, — искусственный интеллект. Правительство региона планирует поддержать работы.

— Мы говорим о создании соответствующего центра. У вуза есть суперкомпьютер, один из немногих в нашей стране. Технологии искусственного интеллекта — это перспективное направление, в том числе связанное с диверсификацией экономики нашего региона. В части искусственного интеллекта есть соглашение о взаимодействии с Ростехом, по ракетной теме — с Роскосмосом. Перспективное направление — взаимодействие с Росатомом: речь идет о полном цикле производства изотопов, лекарств, оборудования и применении их для борьбы с онкозаболеваниями в наших медучреждениях, в первую очередь в областном онкоцентре, и других. Оценивая заслуги университета в развитии науки и образования, со следующего года выделяем средства для восстановления системы совместных грантов с Российским фондом фундаментальных исследований, — обозначил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU