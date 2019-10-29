2019-10-29T14:00:51+03:00
Общество

Пропавший в Челябинске парень с аутизмом попал на видео

Его запечатлела уличная камера наблюдения
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Лев покинул автомобиль и ушел в неизвестном направлении. Кадр из видео.Лев покинул автомобиль и ушел в неизвестном направлении. Кадр из видео.
Изменить размер текста:

Парня ищут уже шесть дней — с 23 октября. Пока родители закупались на строительном рынке, он вышел из автомобиля, перебежал через дорогу на другую сторону рынка, постоял, побродил вокруг машин и куда-то ушел. Это засняла уличная камера наблюдения на стройрынке «Перекресток». Видео стало доступно сайту «Медиазавод».

Пропавший Лев Холодилин попал на видео.

Напомним, у Льва Холодилина есть особенности здоровья, из-за которых он не выживет один. Аутизм не позволяет ему обслуживать себя самостоятельно, попросить и даже принять предложенную помощь. Раньше он никогда не уходил один. Боится шумных мест и скопления людей.

Поисками пропавшего занимаются полиция и волонтеры «Легион-СПАС». В соцсетях жители Челябинска то и дело сообщают, что видели человека, похожего на пропавшего парня.

Пропал! Фото: соцсети

Пропал! Фото: соцсети

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы встречали этого парня?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расширили географию: мобильное приложение для врачей стало доступно в городах Челябинской области
«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
Известного адвоката в Челябинске заподозрили в надругательстве над ребенком
Дом в Челябинской области купить в три раза быстрее, чем в Крыму
Дальнобойщики считают Челябинскую область криминальной
Охваченный грибком дом в Верхнем Уфалее расселят после визита губернатора
На экономическом форуме «Россия — Африка» проведены переговоры по поставкам техники ООО «Трактор» в Африку
В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за бракованного ремонта памятника Ленину
В Челябинске ураган опрокинул вольер в приюте Карена Даллакяна
В центре Челябинска светофор могут вернуть на прежнее место
Проведена замена грозотроса на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение инфраструктурных объектов Челябинска
В Челябинске у ветврача Карена Даллакяна появился лебедь с откушенным крылом
«Собака съела подаренные мне деньги прямо у меня на глазах»