Пропавший в Челябинске парень с аутизмом попал на видео

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-29T14:00:51+03:00

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Парня ищут уже шесть дней — с 23 октября. Пока родители закупались на строительном рынке, он вышел из автомобиля, перебежал через дорогу на другую сторону рынка, постоял, побродил вокруг машин и куда-то ушел. Это засняла уличная камера наблюдения на стройрынке «Перекресток». Видео стало доступно сайту «Медиазавод».

Пропавший Лев Холодилин попал на видео.

Напомним, у Льва Холодилина есть особенности здоровья, из-за которых он не выживет один. Аутизм не позволяет ему обслуживать себя самостоятельно, попросить и даже принять предложенную помощь. Раньше он никогда не уходил один. Боится шумных мест и скопления людей.

Поисками пропавшего занимаются полиция и волонтеры «Легион-СПАС». В соцсетях жители Челябинска то и дело сообщают, что видели человека, похожего на пропавшего парня.

Пропал! Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU