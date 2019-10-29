2019-10-29T17:23:14+03:00
Происшествия

В Челябинской области егерь пойдет под суд за незаконную охоту на медведя

За убитое животное ему грозит тюрьма
Валентина ВАГАНОВА
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Южноуралец застрелил молодого медведя. Фото: Global Look PressЮжноуралец застрелил молодого медведя. Фото: Global Look Press
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52-летний егерь из Нязепетровского района предстанет перед судом за браконьерство. В сентябре он застрелил медвежонка на территории Куватальского охотничьего угодья. Разделал его тушу и собирался вывезти из леса. Но не успел — поймали.

— Южноуралец причинил ущерб региональному министерству экологии в 180 тысяч рублей. Его он уже полностью возместил, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Но уголовной ответственности браконьеру все равно не избежать. Уголовное дело направлено в Нязепетровский районный суд для рассмотрения по существу. За незаконную охоту мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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