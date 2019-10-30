2019-10-30T10:07:04+03:00
Происшествия

«Из-под машины лужа крови»: в центре Челябинска внедорожник переехал человека

Авария произошла во дворе
Ирина Фадюшина
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Причины ДТП выясняет ГосавтоинспекцияПричины ДТП выясняет ГосавтоинспекцияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Около 8 утра, во дворе дома возле дома на улице Воровского, 42. Внедорожник Volkswagen переехал мужчину. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на очевидцев. По словам жителей двора, из-под колес автомобиля виднелась лужа крови.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. В Госавтоинспекции прокомментировали, что сейчас устанавливаются все его обстоятельства ДТП.

Как сообщал ранее наш сайт, накануне утром в Челябинской области иномарка сбила лошадь. Животное, внезапно появившееся на дороге, перелетело через капот. В результате столкновения пострадала девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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