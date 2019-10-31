Алексей Текслер назвал имя мэра Челябинска

СЕГОДНЯ 00:02 2019-10-31T00:10:02+03:00

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Очень много вопросов в социальных сетях главе региона поступает от челябинцев. Жители большого города, например, устали от многолетней транспортной проблемы, когда бал на дорогах правят ржавые маршрутки. Когда город получит современную систему общественного транспорта? Об этом журналисты ГТРК «Южный Урал» спросили главу региона в большом интервью.

— Тема Челябинска — особая. Я как человек, который здесь родился, вырос, вижу, что Челябинск не выглядит примером, не имеет столичного лоска. Да, благодаря архитекторам советского времени у нас широкие проспекты, и есть определенные исторические плюсы, потому что прежние руководители занимались городом. Но сейчас город находится не в том состоянии, которого ждут жители, — сказал губернатор.

Потому летом и было принято решение о смене руководства города.

— Появился новый, достаточно энергичный глава — Наталья Петровна Котова. Я надеюсь, что она сможет пройти горнило выборов, эффективно работать на благо Челябинска, — заявил Текслер.

А проблема общественного транспорта — в «разработке» губернатора:

— Что-то уже делается, и не только в Челябинске. У нас появится 16 новых трамваем в Магнитогорске. В Челябинске мы приобрели 66 новых автобусов. И эту ситуацию будем менять. Мы ведем переговоры с федеральным центром по выделению средств на обновление пассажирского транспорта в Челябинске.

Только на обновление автобусного парка города власти рассчитывают получить 4,5 млрд руб бюджетных федеральных средств. На замену трамвайного парка — более 2 млрд руб. На обновление трамвайной инфраструктуры — около 8 млрд руб (рельсы, контактная сеть).

ИСТОЧНИК KP.RU