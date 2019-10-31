2019-10-31T00:05:32+03:00
Общество

В Челябинске к благоустройству привлекут крупных предпринимателей

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер
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Заниматься развитием города должна не только власть, но и предприниматели. Фото: gubernator74.ruЗаниматься развитием города должна не только власть, но и предприниматели. Фото: gubernator74.ru
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Вопросы благоустройства миллионного Челябинска — в поле зрения губернатора. Сделать город чище, комфортнее, зеленее — задача не только властей и бюджета, но миссия местных крупных предпринимателей. Об этом глава региона Алексей Текслер заявил в большом интервью журналистам ГТРК «Южный Урал»:

— Будем также приглашать инвесторов. Я встречался с нашими крупными предпринимателями, бизнесменами. Говорил о необходимости вкладываться в социальное развитие и Челябинска, и других городов, где работают наши крупные предприятия. Рассчитываю на то, что такие предложения, такие идеи у коллег будут. Мы их обязательно поддержим. У нас есть соседние крупные города, где примеры взаимодействия бизнеса и города присутствуют. Надеюсь, мы все вместе сможем эту ситуацию существенно улучшить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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