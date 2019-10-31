2019-10-31T00:20:48+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал, что будет с недостроем конгресс-холла в Челябинске

Огромный каркас по-прежнему маячит на берегу Миасса
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Перспективы недостроя туманны.Перспективы недостроя туманны.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В большом интервью ГТРК «Южный Урал» губернатор Алексей Текслер рассказал о том, есть ли перспективы у недостроя конгресс-холла «Крылья» на берегу Миасса. Стройка, напомним, замерла в марте, когда Борис Дубровский ушел в отставку. Для экс-главы региона объект был важен: он считал две стеклянные башни «Крыльев» архитектурным наследием Челябинска.

Алексей Текслер посмотрел на стройку критическим взглядом: строить на бюджетные деньги — расточительство.

Прошло полгода. Изменилась ли точка зрения губернатора?

— Думаю, что с этим делать. Я отказался от того, чтобы финансировать этот объект за счет бюджетных средств. Смета оценивается более чем в 18 млрд рублей. Мы увеличиваем бюджет региона, но деньги направляем на социальные цели. Ищем инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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