2019-10-31T08:43:19+03:00
Происшествия

Из-за снегопада в Челябинск перестали пускать грузовики

Несмотря на стихию, резкого всплеска аварийности не случилось
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Из-за снегопада в Челябинске выросло число аварий. Но в ГИБДД говорят, что рост незначительныйИз-за снегопада в Челябинске выросло число аварий. Но в ГИБДД говорят, что рост незначительныйФото: предоставлено читателями.
Изменить размер текста:

31 октября на Челябинска обрушился снегопад. За пару часов все кругом покрылось ледяными осадками, а на дорогах началась каша. Соцсети пестрят кадрами ДТП. В КП-Челябинск читатели шлют кадры аварий как в городе, так и за его пределами. Например, на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев столкнулись четыре авто. На объездной трассе в сторону Екатеринбурга UAZ Patriot перевернулся и вылетел в кювет.

— Рост числа аварий есть, от этого никуда не деться. Но рост незначительный. Все-таки скорость потока небольшая. В большинстве случаев без пострадавших, — сообщил КП-Челябинск начальник отдела пропаганды городской ГИБДД Сергей Луценко.

Собеседник редакции добавил, что дорожная полиция на въезде в город разворачивает большегрузы. Делается это дабы не провоцировать серьезные аварии.

— На крупных перекрестках стоят регулировщики. Стараемся делать так, чтобы не было заторов, отсекаем хвосты. Наши сотрудники сопровождают спецтехнику. Сейчас важно побыстрее очистить город от снег. Просим участников движения обращать внимание на работу снегоуборочной техники и не препятствовать ее движению, — добавил Сергей Луценко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Увидели аварию? С вами случилось приключение в снегопад?

Присылайте фото нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителей просят не встраиваться в снегоуборочные колонны в Челябинске
Живущая в подвале школы педагог из Челябинска готовится отмечать новоселье
Жители Челябинска просят власти остановить восстание киосков
Красивый мост, который уничтожили в Челябинске, оказался бесхозным
Вместо «тухлого» колодца жителям деревни Кораблево в Челябинской области прорубили «навозный»
«Бали», город на Аргазях, легендарная здравница: следи за автопробегом «КП-Челябинск» в режиме онлайн
Из-за снега в Челябинске образовались десятибалльные пробки
Как долго в Челябинске пролежит внезапно выпавший снег
Ветхое дерево упало на гуляющую с коляской семью в Челябинской области
Многие видели, никто не остановил: в Челябинске уже неделю ищут потерявшегося парня с аутизмом
«К свиньям — по-свински!»: жителям одного из домов в Зауралье запретили мыться по ночам под угрозой суда
«Моей психике конец!»: мужчины обсудили шокирующие леггинсы на челябинской моднице
Алексей Текслер рассказал, что будет с недостроем конгресс-холла в Челябинске
Алексей Текслер выступил против озаборивания улиц в Челябинске
В Челябинске новую набережную начнут строить в этом году
В Челябинске к благоустройству привлекут крупных предпринимателей
Алексей Текслер назвал имя мэра Челябинска
В больницы Челябинской области вложат на три миллиарда рублей больше
Алексей Текслер определил главные проблемы Челябинска и области
Губернатор Челябинской области разработал метод перевоспитания ленивых чиновников
Алексей Текслер готовил программу к выборам по обращениям в Инстаграм
Топоры и стволы: пожарные Челябинской области показали экипировку в стиле «Тетрис челлендж»
Новички «Трактора» дали бой минскому «Динамо» в Челябинске
Расследование скандального дела о насилии детей в интернате под Челябинском завершено
Блогер из Челябинска, которая задала вопрос Путину, выпустила книгу про 1000 дней без секса