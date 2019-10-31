Из-за снегопада в Челябинск перестали пускать грузовики

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-31T08:43:19+03:00

Из-за снегопада в Челябинске выросло число аварий. Но в ГИБДД говорят, что рост незначительный Фото: предоставлено читателями.

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31 октября на Челябинска обрушился снегопад. За пару часов все кругом покрылось ледяными осадками, а на дорогах началась каша. Соцсети пестрят кадрами ДТП. В КП-Челябинск читатели шлют кадры аварий как в городе, так и за его пределами. Например, на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев столкнулись четыре авто. На объездной трассе в сторону Екатеринбурга UAZ Patriot перевернулся и вылетел в кювет.

— Рост числа аварий есть, от этого никуда не деться. Но рост незначительный. Все-таки скорость потока небольшая. В большинстве случаев без пострадавших, — сообщил КП-Челябинск начальник отдела пропаганды городской ГИБДД Сергей Луценко.

Собеседник редакции добавил, что дорожная полиция на въезде в город разворачивает большегрузы. Делается это дабы не провоцировать серьезные аварии.

— На крупных перекрестках стоят регулировщики. Стараемся делать так, чтобы не было заторов, отсекаем хвосты. Наши сотрудники сопровождают спецтехнику. Сейчас важно побыстрее очистить город от снег. Просим участников движения обращать внимание на работу снегоуборочной техники и не препятствовать ее движению, — добавил Сергей Луценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU