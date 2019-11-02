Чемпионка Челябинской области по карате собирает деньги на лечение дочки

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-02T07:57:38+03:00

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На днях маленькой Виталине исполнится годик. В ее анамнезе много диагнозов, но мама девочки — чемпионка Челябинской области по карате Ксения Ложникова — надеется победить их при помощи простых людей.

— В роддоме не было врача, чтобы сделать мне кесарево сечение. Дочку выдавливали руками и повредили шейные позвонки. Она все еще не сидит и не ходит. Из-за пережитой гипоксии мозга у нас есть риск развития ДЦП. Но мы надеемся избавиться от него при помощи массажа и мануальной терапии, — говорит Ксения.

Уже несколько месяцев Виталина проходит дорогостоящие курсы реабилитации в одной из частных клиник Челябинска. По полису ОМС такой объем услуг и такого качества не получить. Каждый месяц лечения обходится семье в 70 тысяч рублей. Ложниковы уже продали свою квартиру в Южноуральске и переехали жить в деревню, однако денег все равно не хватает. Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд «Родная», который открыл официальный сбор средств.

Чтобы поддержать Виталину, отправьте СМС с текстом РОДНАЯ и суммой пожертвования через пробел. Например, РОДНАЯ 500. Акцию поддерживают Билайн, ТЕЛЕ2 и Мегафон. Сделать перечисление с помощью банковской карты можно на сайте фонда «Родная».

ИСТОЧНИК KP.RU