Новые следы пропавшего Льва Холодилина: водителей Челябинска просят проверить регистраторы

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-03T17:25:21+03:00

Мальчика в зеленых брюках видели на перекрестке улиц Труда и Северо-Крымская

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Это объявление опубликовано в группе Легион-СПАС:

— Водители, срочно проверьте записи видеорегистраторов! Особенно сейчас важен момент. 23 октября, перекресток улицы Труда и улицы Северо-Крымская. Время — с 23 до 24:00.

Волонтеры проследили маршрут Льва за весь день по камерам. След оборвался в том месте

— Особенно, если вы замечали странно переходящего дорогу пешехода в зеленых штанах! Посмотреть запись регистраторов просим по 3 ноября. Это важно! — сообщают волонтеры.

Напомним, Лев пропал 23 октября на строительном рынке «Перекресток», куда приехал с родителями на машине. И до сих пор его местонахождение неизвестно...

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ИСТОЧНИК KP.RU