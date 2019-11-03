2019-11-03T17:25:21+03:00
Происшествия

Новые следы пропавшего Льва Холодилина: водителей Челябинска просят проверить регистраторы

Мальчика в зеленых брюках видели на перекрестке улиц Труда и Северо-Крымская
Андрей СОКОЛОВ
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Лев Холодилин страдает аутизмом.Лев Холодилин страдает аутизмом.
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Это объявление опубликовано в группе Легион-СПАС:

— Водители, срочно проверьте записи видеорегистраторов! Особенно сейчас важен момент. 23 октября, перекресток улицы Труда и улицы Северо-Крымская. Время — с 23 до 24:00.

Волонтеры проследили маршрут Льва за весь день по камерам. След оборвался в том месте

— Особенно, если вы замечали странно переходящего дорогу пешехода в зеленых штанах! Посмотреть запись регистраторов просим по 3 ноября. Это важно! — сообщают волонтеры.

Напомним, Лев пропал 23 октября на строительном рынке «Перекресток», куда приехал с родителями на машине. И до сих пор его местонахождение неизвестно...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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