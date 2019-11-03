«Он не прятался, но словно растворился»: в Челябинске волонтеры продолжают поиски Льва Холодилина

В Челябинске в соцсетях в группе «Наш Челябинск» и на странице «Легион Спас» появилась информация о сборе 2 ноября в 10:00 добровольцев. На поиск парня-аутиста Льва Холодилина отправились три десятка человек.

Лев пропал 23 октября на строительном рынке «Перекресток», куда приехал с родителями на машине. Есть видео, что он переходит улицу Братьев Кашириных на красный свет. И до сих пор его местонахождение неизвестно...

Я в поисковой операции участвовала впервые. Опыта нет.

Желающих помочь - больше сотни.

ЗВОНЮ СПАСАТЕЛЮ

— Почему мы прочесываем парк? — спросила я у руководителю волонтерской группы Ирины Зайцевой.

— Этот квадрат нам выделила полиция. Я уже 9 лет работаю волонтером в «Легион Спасе» и понимаю, что это логично.

— А как же дедуктивный метод?

— Какая дедукция!? Она тут не работает. Полиция оперирует в поисках только фактами. Камеры зафиксировали его в районе улиц Труда-Коммуны. А факты — упрямая вещь. Последние записи с камер слежения датированы 24 октября. Дальше его след обрывается.

Лев мог идти вдоль железной дороги, так удобнее.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

— Но ведь Льва видели в других местах на трассе и в городе в других точках города?

— Это домыслы людей, которые думают, что видели его. И не факт, что это был он.

СБОР В ПАРКЕ

В посте в рекомендациях волонтерам написано: взять с собой термос, еды и одеться тепло. Наливаю в термос чай, молоко, кладу белый хлеб, батон колбасы и нож. Надеваю дубленку, сапоги. Времени уже в обрез. Еду на троллейбусе до конечной остановки.

Приехала за полчаса до часа X. Вглядываюсь в лица прохожих. Вы тоже на поиски Льва? — застыл на моем лице вопрос. Волонтеров легко отличить от отдыхающих. Верный признак — это одежда защитного цвета или лыжный костюм.

Знакомлюсь с Юрием. Мужчина в возрасте. Небритое лицо. Спрашиваю, что провело. Говорит: общая беда. Сын тоже с аутизмом, 17 лет ему. Не мог усидеть дома, когда все ищут.

— Сын не говорит, совсем и необучаем. Бросили мучить ребенка. Теперь он всегда при нас. Жена занимается его обслуживанием. Мы никуда его не отпускаем.

— А вы чем занимаетесь?

— Я программист. Настраиваю технику.

По пути встречались открытые проталины.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Потихоньку подтягиваются добровольцы. Подошла девушка Валерия. Рассказала, что уже четвертые сутки участвует в поисках.

Создали ветку в соцсетях для общения по поиску. Разделились на группы. Наша — самая многочисленная: 126 человек. С нами Татьяна Гроза — она главная в Легион Спасе. Татьяна достала карту. Закурила. Начала обсуждать с лидерами группы технологии поиска.

ИНСТРУКТАЖ

Слышится приказ: у кого сапоги и могут ходить по глубокому снегу — в отдельный отряд. Я как раз из таких. Кто боится трупов — дадут другую работу. Я не боюсь. Не ухожу.

Начался инструктаж:

— Ищем горизонтальное тело. Берем палки, шебуршим в листве, разгребаем бугры. Заглядываем в колодцы. Но не суемся туда. Если находим тело, это место преступления. Ничего не трогаем, вызываем полицию. Спокойно ждем наряд.

Обходим все закоулки.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Потом эту инструкцию мы рассказывали всем прохожим в парке. Вдруг, что-то увидят.

К нам присоединяется Сергей. Немолодой человек. Он нервничает, ругается, зол на то, что Льва долго ищут.

— Я звонил в приемную министра общественной безопасности Климова. Разговаривал с секретарем. Предлагал им сделать СМС-оповещения с помощью МЧС... Но там ничего не делают! Сам три дня искал на велосипеде Льва по городу.

Идем дальше. Сергей отлично ориентируется в парке. Знает все тропки. Начинает командовать нами. Наша десятка поделилась надвое. Одна пошла прочесывать глухие места вдоль железнодорожной насыпи. А мы втроем с Сергеем и Юрием идем вдоль полотна. Сергей периодически уходит с дороги в сторону и просматривает большие сугробы.

У ВОДНОЙ СТАНЦИИ

У станции «Водная» под насыпью трубы. Осматриваем их. Справа и слева по ходу движения встречаются глубокие заснеженные карьеры.

Двигаемся медленно, по ходу обсуждаем, что и кому известно об этой истории. Вслух размышляем, что не было сделано в первые же дни. Приходим к мысли, что нужно было мощно информировать людей через телевидение и радио о пропаже Льва. В курсе пропажи были только те, кто общается через соцсети.

Спрашиваем прохожих в парке, а они ничего не слышал о пропаже Льва Холодилина.

Заглядывали в колодцы.

Решаем, что парень должен был идти в тепло. Поэтому прочесываем помещения, заглядываем в туалеты. Пусто...

Мимо Лесной добрались до Солнечной станции. Там нас с Юрием ждал Сергей. Он хорошо ориентируется в парке и знает его историю. Прочесываем болото возле нового жилищного поселка Благодатово. Там только следы животных.

К нам присоединяется волонтер Елена. Она дала деру от своей группы: испугалась стаи собак, которая агрессивно вела себя в чаще.

— Их прикормили пенсионерки. Теперь от них нет отбою прохожим. Могут напасть. Лучше в парк ходить с едой, чтобы им дать, если что...

МОНАХИ

Мы вместе с Еленой идем на Монахи — некогда самое любимое место отдыха челябинцев. Тут покосившиеся беседки, несколько скамеек. Лыжных трасс нет. Вместо организованного спуска какие-то переломанные деревянные настилы для занятий экстремальными видами спорта.

Сергей вспоминает, как последний раз был тут с сыном на горном велосипеде.

— Решил показать, как надо спускаться с горы. Проехал пять метров — и велосипед потерял управление, за что-то зацепился, полетел вниз. Приземлился прямо на раму, рама — пополам...

Обошли Монахи вдоль и поперек.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

На Монахах изучаем питьевые источники. Предполагаем, что Льва должна интересовать вода. Сергей указывает на новый колодец.

Идем дальше: дошли до каменного карьера. Тут самозахват территории. Вся обнесена забором. Он явно собран из частей каких-то других частных ограждений. На территории несколько построек. Одна, по виду — главная, не так давно горела.

Продолжаем изучать колодцы. Видим брошенный, осматриваем сверху, как рекомендовали, не лезем внутрь.

Четыре часа пролетели незаметно. Продолжаем передвигаться по парку по нехоженым тропам и общаться с прохожими. Мы сделали круг и возвращаемся к памятнику Курчатову.

У выхода сделали перекус, обменялись телефонами.

— Возможно, Льва в парке не было. И хорошо, если его там нет: парк безопасен только в светлое время суток и при хорошей ясной погоде, как сегодня. При другом раскладе — тут редко встретишь прохожего. А если бы Лев добрался до пешеходных троп, то, думаю, его бы уже привели к родителям, — рассуждаю я с видом бывалого волонтера.

ПЛАНЫ ПОИСКА

Сегодня волонтеры будут осматривать жилые дома в квадрате на Молодогвардейцев. Хотя человек — не булавка, но Лев как будто растворился.

— Я до сих пор понять не могу, почему нельзя было сразу найти человека, который даже не прятался. Ведь он просто шел! — запомнился мне возглас вслух одного из волонтеров...

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Льва, сообщите в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску:

8 (351) 266-14-14

8 (351) 265-02-00 или 02