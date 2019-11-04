Под Карабашом сняли клип на хит культовой группы The Prodigy

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-04T10:29:27+03:00

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Когда-то композиция Omen британской электрогруппы The Prodigy вывела коллектив из затяжного творческого кризиса. С тех пор этот боевик одна из визитных карточек команды. Группа Proteos из Челябинска сделала кавер на хит легендарных музыкантов.

В челябинском варианте звучание Omen переосмыслили, подменив электронную мощь — тяжелым гитарными рифами. Получилось еще более жестко, чем в оригинале. На композицию сняли клип. Локацией выбрали пустыню в Карабаше.

Сюжетными изысками клип не отличается, но получилось зрелищно. Участники группы в образах жителей мира постапокалипсиса а-ля «Безумный Макс» играют посреди безжизненной степи.

Кстати, в Карабаше хотят снимать фильм по известной компьютерной игре Fallout.

PROTEOS - Omen (Prodigy Cover).Снято в Карабаше

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ИСТОЧНИК KP.RU