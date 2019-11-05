Парень-аутист Лев Холодилин погиб в первые дни пропажи
4 ноября в реке Миасс обнаружено тело Льва Холодилина. 21-летний парень пропал ровно 13 дней назад — сбежал из машины, пока его родители отлучились за покупками.
— В полицию и волонтерам прислали много записей с 23 октября — день, когда Лева пропал. Именно в районе ТРК «Родник» его след обрывается. Вряд ли он пережил даже первую ночь. Максимум два дня и то непонятно как! Наверное, свалился с берега или упал обессиленный, — сообщил КП-Челябинск один из участников поискового движения.
Объявлениями с призывами помочь в поисках Льва Холодилина увешан весь Челябинск. Молодого человека искали по всему городу тысячи человек: создавали поисковые группы и клеили листовки. Активно к поискам подключилась вся городская полиция.
Тело парня обнаружили в районе моста на Северо-Крымской в Калининском районе Челябинска. Сейчас делом занимается Следственный комитет. Однако вряд ли будет возбуждено уголовное дело. Уже известно, что насильственных следов гибели на трупе не обнаружено. Плюс Лев был совершеннолетним, хоть и страдал серьезным расстройством психики.
Пропавший парень с аутизмом переходит дорогу на красный в Челябинске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поисковики рассказали как нашли пропавшего парня-аутиста Льва Холодилина в Челябинске
— До последнего надеялись, что найдем Левушку живым, но, к сожалению, этот непростой и долгий поиск закончился коротким сообщением — «Найден. Погиб.». Сегодня вместе с полицией решили обследовать акваторию реки Миасс в том районе, где челябинца последний раз зафиксировала камера. (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете об инциденте больше?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU