Парень-аутист Лев Холодилин погиб в первые дни пропажи

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-05T16:16:12+03:00

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4 ноября в реке Миасс обнаружено тело Льва Холодилина. 21-летний парень пропал ровно 13 дней назад — сбежал из машины, пока его родители отлучились за покупками.

— В полицию и волонтерам прислали много записей с 23 октября — день, когда Лева пропал. Именно в районе ТРК «Родник» его след обрывается. Вряд ли он пережил даже первую ночь. Максимум два дня и то непонятно как! Наверное, свалился с берега или упал обессиленный, — сообщил КП-Челябинск один из участников поискового движения.

Объявлениями с призывами помочь в поисках Льва Холодилина увешан весь Челябинск. Молодого человека искали по всему городу тысячи человек: создавали поисковые группы и клеили листовки. Активно к поискам подключилась вся городская полиция.

Тело парня обнаружили в районе моста на Северо-Крымской в Калининском районе Челябинска. Сейчас делом занимается Следственный комитет. Однако вряд ли будет возбуждено уголовное дело. Уже известно, что насильственных следов гибели на трупе не обнаружено. Плюс Лев был совершеннолетним, хоть и страдал серьезным расстройством психики.

Пропавший парень с аутизмом переходит дорогу на красный в Челябинске.

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— До последнего надеялись, что найдем Левушку живым, но, к сожалению, этот непростой и долгий поиск закончился коротким сообщением — «Найден. Погиб.». Сегодня вместе с полицией решили обследовать акваторию реки Миасс в том районе, где челябинца последний раз зафиксировала камера. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU