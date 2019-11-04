Найдено тело пропавшего парня-аутиста Льва Холодилина

В Челябинске завершены поиски пропавшего 21-летнего парня-аутиста Льва Холодилина. Об этом сообщают волонтеры поискового движения «Легион-СПАС».

— Сегодня его тело было обнаружено в реке Миасс, когда в районе моста на улице Северо-Крымской наши координаторы проводили обследование реки на лодке. Вся остальная информация будет озвучена полицией и следственным комитетом. Мы выражаем соболезнования родным и близким Левы, — сообщается в группе волонтеров.

КП-Челябинск удалось поговорить с одним из участников поисков. Волонтер опасается, что поступает некорректно, сообщая информацию вперед правоохранительных органов, поэтому попросил не указывать его имя.

— У многих на глазах слезы. Даже координаторы отряда плачут, хотя они опытные поисковики. Нашли тело под водой — заболоченное дно, где собирается всякий хлам. Прибыли криминалисты — следов насилия на теле нет.

Льва искал весь Челябинск. Парня-аутиста родители оставили в машине смотреть мультики на смартфоне, а сами ушли за покупками на строительный рынок. Молодой человек вышел из авто и исчез в неизвестном направлении 23 октября.

Лев попал на множество камер, но это не помогло его найти.Фото: кадр с видео

Начались масштабные поиски. Были заняты тысячи человек. Рейды устраивали сотрудники полиции. Были привлечены даже курсанты. Волонтеры собирали поисковые группы и прочесывали микрорайоны, городской бор всевозможные гаражные кооперативы.

Близкие говорили — парень напуган и, однозначно, сам не пойдет на контакт. Всех умоляли смотреть внимательно: вдруг парень греется где-то в подъезде или прячется в подвале дома.

Растерянный Лев попал на записи с десятков камер наблюдения и видеорегистраторы авто. По первому же сигналу поисковики выдвигались в район, где был замечен молодой человек, однако, это не принесло должных результатов.

Ориентировка на парня.Фото: СОЦСЕТИ

Корреспондент КП-Челябинск вместе с поисковиками прочесала гектары леса. Заглядывали в каждую канаву и колодец. Вы можете прочитать репортаж.

Пропавший Лев Холодилин попал на видео.

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