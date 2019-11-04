Поисковики рассказали, как нашли пропавшего парня-аутиста Льва Холодилина в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-04T17:28:13+03:00

Это сделали через 15 минут после начала «прочеса», но было уже поздно

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4 ноября завершились поиски Льва Холодилина. Парня нашли мертвым в акватории реки Миасс на Северо-Западе Челябинска. Труп обнаружили волонтеры «Легион-СПАС», которые почти две недели занимались поисками молодого человека.

— До последнего надеялись, что найдем Левушку живым, но, к сожалению, этот непростой и долгий поиск закончился коротким сообщением — «Найден. Погиб.». Сегодня вместе с полицией решили обследовать акваторию реки Миасс в том районе, где челябинца последний раз зафиксировала камера. Это было 23 октября в 23:24, перекресток Труда и Северо-Крымской. Координаторы «Легиона» проверяли воду и берега реки с лодки. Буквально через 15 минут «прочеса» Лева был найден, — рассказали волонтеры.

Поисковики выразили соболезнование семье погибшего и поблагодарили всех неравнодушных горожан.

— Ежедневно в поисках участвовали сотни добровольцев — самых обычных жителей города. Днем и ночью атрулировали перекрестки и выезжали на каждый сигнал, залезали в заброшенные дома, «чесали» лесопарк, расклеивали и раздавали ориентировки, опрашивали людей. На горячую линию за эти дни мы получили более двух тысяч звонков от возможных свидетелей, большинство из них были проверены. Впервые фото пропавшего человека показали на кубе во время двух игр хоккейный клуб «Трактор», — сообщили в «Легион-СПАС».

Лев Холодилин сбежал из машины, пока его родители отошли за покупками на рынок. У парня тяжелый диагноз — аутизм. Известно, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Вероятно, молодой человек замерз и упал в воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU