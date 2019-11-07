2019-11-07T09:34:09+03:00
Общество

В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умыли грязной тряпкой

А он строчит жалобы в прокуратуру на автора видео
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: стоп-кадр видео.Фото: стоп-кадр видео.
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Главный врач миасской больницы № 2 Денис Маханьков, где санитарка умыла грязной тряпкой голую пациентку, уволен. Об этом после выездной проверки областного минздрава заявила заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По словам чиновницы, комиссия регионального минздрава нашла серьезные нарушения в работе медицинского учреждения. Часть из них связана с грубым отношением персонала к пациентам. При этом Гехт возмущает, что главный врач больницы выгораживает персонал, обвиняя в случившемся пациентку. Также руководитель больницы обратился в прокуратуру с требованием найти автора видео.

— Увольнение является лучшей прививкой от равнодушия и безответственности, — считает Ирина Гехт.

Впрочем, такого мнения придерживаются не все. КП-Челябинск уже писала о том, что жители Челябинской области вступились за уборщицу, которая вытерла лицо пациентки грязной тряпкой, и просят не наказывать женщину.

Вытерла лицо грязной тряпкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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