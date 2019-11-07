2019-11-07T10:23:47+03:00
Общество

«С 12 лет ввести осмотр гинеколога»: жители Челябинска рассуждают, как избежать беременности в школе

Читателей КП-Челябинск возмутила история в интернате Чесмы (первая реакция)
Лидия ПЕСКОВА
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В самом интернате из случившегося трагедии не делают. Фото: официальный сайт интерната.В самом интернате из случившегося трагедии не делают. Фото: официальный сайт интерната.
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В интернате села Чесма грандиозный скандал. Сразу три воспитанницы детского учреждения в возрасте 16-17 лет ждут ребенка.

— Одна, 17-летняя, уже замужем. Вторая, 16-летняя, обучается в колледже. Третья, тоже шестнадцати лет, живет в детдоме. Они все под присмотром, — говорят в интернате.

Директору уже объявили выговор. Но большой трагедии в детском доме из случившего не делают. Все три девочки будут жить со своими партнерами в браке, а воспитывать малышей им поможет родной интернат.

У читателей КП-Челябинск другое мнение. Они считают, что ситуация вопиющая.

— Чиновники только бумажки пишут, никакой работы в детских учреждениях. Только праздники устраивают, — возмущен Андрей Шадрин.

Андрей сам воспитывался в детском доме. А когда вырос и получил негативный жизненный опыт, придумал настольную игру для подростков. Игра помогает узнать, какие трудности ждут ребенка в самостоятельной жизни и к чему приводят необдуманные поступки. Шадрин уверен: именно этому нужно учить детей.

— Раз воспитатели не хотят говорить на тему раннего секса и его последствий, нужно ввести в таких заведениях осмотры гинеколога с 12 лет и прием противозачаточных таблеток! — категорична другая челябинка Ольга Лифанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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