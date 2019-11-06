Три воспитанницы Челябинского детдома забеременели и выходят замуж

Напомним, сегодня на сайте Министерства социальных отношений Челябинской области появилась информация о том, что в Чесме в интернате проходит проверка. Там забеременели сразу три воспитанницы!

ДИРЕКТОРУ ОБЪЯВИЛИ ВЫГОВОР

В отделе опеки и попечительства администрации Чесменского района журналисту КП-Челябинск подтвердили эту информацию:

– Да, три девушки беременны. Одна, 17-летняя замужем уже, они в июле расписались. Ее муж – выпускник того же Центра помощи детям. Вторая, 16-летняя, обучается в колледже. Третья, тоже шестнадцати лет, живет в детдоме. Они все под присмотром. Конечно, сам факт ранней беременности – это нехорошо, и ответственность уже понесла директор учреждения Татьяна Ворожева: пока ей объявлен строгий выговор. У нас в центре такого не было, чтобы в течение трех-четырех месяцев забеременели несколько девушек.

Чесменский детский дом.

«СТАНЕМ ЗА НИМИ ПРИСМАТРИВАТЬ»

Как сложится их судьба, где они будут жить? Об этом нам рассказали в Министерстве социальных отношений Челябинской области:

— Все три девушки уйдут жить в семьи к своим мужьям. С ними проводится, так называемая работа по постинтернатному сопровождению. Мы будем наблюдать за ними и за их детьми, когда они родятся. Окажем всю необходимую помощь.

Досье «КП»

В Чесменском интернате живут сироты, или дети, родители которых по разным причинам отдали их сюда на временное содержание. Возраст воспитанников от 1,5 до 18 лет. Местные детишки проходят диспансеризацию в Челябинске, отдыхают летом в пансионатах и реабилитационных центрах. В каникулы могут жить у своих родственников.

КОММЕНТАРИЙ

«Часто выпускницы детдомов отказываются от своих детей»

Бывший сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека и правам ребенка рассказал нам о том, какой обычно бывает судьба вчерашних сирот:

— Чаще всего они повторяют судьбу своих родителей. Опыт ребенка из детского дома — это отсутствие ответственности за себя и навыков самообслуживания. Чай в детском доме изначально сладкий, картофель почищен и нарезан, а следят за чистотой там и убирают специальные сотрудники.

Дети живут на всем готовом, привыкшие, что за ними уберут, присмотрят, а потом государство им даст квартиру. Повзрослев и получив жилье, вчерашние сироты часто сбиваются в стаи и живут коммунами у кого-то на квартире. Детей своих также отдают в приюты, так как не знают, как их растить и воспитывать.

Для решения проблемы государство сегодня проводит постоянную ревизию квартир сирот. Очень часто они стоят пустыми с огромными долгами за коммуналку. Потому владельца лишают квартиры и передают ее следующему сироте из очереди на жилье...

ВОПРОС РЕБРОМ

А виновата ли директор?

Два года назад в Лазурненском интернате под Челябинском прогремел скандал — взрослый мужчина якобы приходил туда, как волонтер, а сам развращал детей. История та до сих пор не окончена, идет следствие. Корреспонденты КП-Челябинск побывали дважды в этом интернате. И сложили картину того, как устроена жизнь в сельских детдомах.

Воспитатели следят за детьми до 12 лет: строят их парами, постоянно держат в поле зрения. Ребят постарше уже не удержать. Они свободно бродят по окрестным деревням. Забор в таких интернатах — ржавая формальность.

Конечно, к ужину, на занятие, к отбою подросток должен появиться ему может не поздоровится — его объявят в розыск. А кому хочется ночь провести в полицейском участке с разборками! Но в течение дня у него много свободного времени. И инструкции ему по барабану.

С 16 лет ребята идут в техникум. Если это далеко от детдома, их селят в общежитие. Там уже никаких воспитателей. А если колледж рядом, то все равно дети сами ходят на занятия. Так что свободы у них более чем достаточно.

Какой нравственный ориентир они могут видеть в приюте? У всех мобильники с интернетом. А там блогеры не такому научат! В Лазурненсоком детдоме был инцидент. Три подружки в период созревания дали деру автостопом. Просто вышли на трассу, палец вверх и помчались искать приключений. Через двое суток они сами позвонили воспитателям. Одну из беглянок изнасиловала компания, которой девчонки добровольно примкнули.

Поэтому виноват ли директор? Наверное нет. Виновата вся система. Детдома становятся селообразующими предприятиями, где работают педагогами и воспитателями обычные люди. Да за хорошую зарплату. Да их регулярно посылают на курсы повышения квалификации. Но видимо научить нравственности с 8.00 до 17.00 не выходит.

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